Si fa pagare per svuotare una casa, poi rivende gli oggetti trovati: "È il mio giorno fortunato"

Un ragazzo ha testimoniato sui social una giornata positiva per lui: un dottore lo ha pagato per svuotare casa. Anziché gettare nell'immondizia gli oggetti trovati all'interno, li ha studiati uno per uno e venduto quelli del valore più alto, guadagnando una piccola fortuna.

In Italia esistono dei veri e propri mercatini dell'immondizia. È la triste normalità: alcune persone rovistano nei cassonetti e fanno loro gli oggetti più disparati. Anche rivenderli a 1€ ciascuno rappresenta un guadagno a tutti gli effetti. Diverso è il discorso dei garage, delle cantine e in generale delle case svuotate prima di una ristrutturazione totale o perfino di un abbattimento. Un ragazzo residente negli Stati Uniti ha fatto bingo, nel vero senso della parola.

Un medico, infatti, lo ha pagato per svuotare la sua vecchia casa e lo ha incaricato di gettare tutto nell'immondizia. L'uomo, però, ha analizzato gli oggetti ad uno ad uno e ha capito che da alcuni avrebbe potuto ottenere un guadagno non da poco. Il suo video inizia così: "Cosa c'è di meglio di rivendere oggetti che non sono stati pagati? Rivendere oggetti che sei stato pagato per portare via". Poi mostra il suo camion pieno di quella che solo all'apparenza è spazzatura. Se ci sono tantissime cose vecchie e inutili da buttare, ce ne sono alcune nascoste all'altissimo valore commerciale.

Rivende gli oggetti trovati in una casa che è stato pagato per svuotare e guadagna varie centinaia di dollari

Il medico in questione gli ha dato 600 dollari per il servizio e gli ha permesso di tenere tutto quello che era presente a casa sua. Dopo un'approfondita ricerca, ha scoperto che c'era una macchina fotografica professionale, non nuovissima ma comunque di pregevole fattura: ci ha guadagnato 65 dollari rivendendola online. Poi la scoperta più bella: varie mazze da golf, oggetti dal prezzo altissimo. Non a caso, è riuscito a guadagnare 475 dollari dalla vendita di tre oggetti usati. Un vero e proprio affare: oltre ai 600 dollari per la pulizia, ne ha incassati altri 500 dalla vendita degli oggetti trovati in casa.

Nei commenti al video, molti sostengono che il ragazzo abbia fatto un affare, ma c'è anche chi dice che avrebbe pagato di più di 475 dollari per avere una macchina fotografica e tre mazze da golf. L'ennesima dimostrazione della veridicità del vecchio adagio, secondo cui la spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro. Il mercato degli oggetti di seconda mano è in forte crescita per via della maggiore consapevolezza circa lo stato d'inquinamento del nostro pianeta. È fondamentale, oggi più che mai, ridurre la produzione di spazzatura perché ce n'è già troppa. Dare una seconda vita ad oggetti nuovi anziché portarli in discarica è un'ottima mossa per evitare di inquinare ulteriormente.

