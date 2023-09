Coppia divorzia tre minuti dopo aver fimato il contratto di matrimonio: il motivo

Per la serie "divorzi da record", una coppia ha divorziato letteralmente tre minuti dopo aver firmato il contratto di matrimonio. Il motivo? Nulla di insanabile, all'apparenza, ma la sposa non ha voluto sentire regione.

In Italia, negli ultimi dieci anni, sono aumentati separazioni e divorzi e, al contempo, sono diminuiti i matrimoni. Sempre meno gente decide di giurarsi amore eterno e i motivi sono molteplici. Una cosa è certa: l'esperienza ci insegna che in moltissimi casi le promesse fatte sull'altare (o in un ufficio del comune di appartenenza) non vengono semplicemente rispettate. Alcuni divorzi vengono chiesti pochi mesi dopo che la coppia si è unita nel sacro vincolo e altri dopo decenni. Non mancano i casi straordinari, nel vero senso della parola.

Stando a quanto scrive Tyla.com, una coppia residente in Kuwait ha divorziato tre minuti dopo aver pronunciato la fatidica frase: "Lo voglio". I loro nomi non sono stati diffusi, ma è stata resa nota la causa che ha portato a questa clamorosa decisione. Questa, se possibile, rende ancora più grottesca questa vicenda. A quanto pare, la donna è inciampata nel suo abito da sposa e il marito l'ha chiamata "stupida". Lei si è talmente arrabbiata e offesa per quella parola, da aver richiesto il divorzio letteralmente tre minuti dopo aver firmato le carte per il matrimonio.

La coppia che divorzia tre minuti dopo il matrimonio

Sicuramente definire la propria donna "stupida" solo perché è inciampata è eccessivo, ma forse lo è altrettanto chiedere il divorzio? Una cosa è certa: la sposa ha avuto ragione, dal momento che il giudice ha accettato la sua richiesta di annullare il matrimonio. La notizia è diventata virale e sui social è diventata oggetto di discussione, essendo un tema che tocca, virtualmente, tutta la popolazione adulta. "Se fa così dall'inizio, allora è meglio lasciarlo", ha commentato un utente di X (social network in precedenza conosciuto come Twitter). Un altro commentatore è sulla stessa lunghezza d'onda: "Se non c'è rispetto nella coppia, il matrimonio può dirsi fallito fin dall'inizio".

In Italia, circola una storia a tratti simile che coinvolge due personaggi famosissimi. La leggenda metropolitana vuole che Jerry Calà abbia tradito Mara Venier durante la festa del matrimonio. La conduttrice, infatti, lo avrebbe trovato in bagno con un'altra donna poche ore dopo il giuramento di amore eterno. Una versione che è stata quasi del tutto smentita del comico, che in un'intervista ha dichiarato che in quel frangente stava "parlando fitto fitto con una tipa" e che la sua ex moglie lo ha scoperto, "rincorrendolo" poi per tutto il locale. Calà spiegò di essere "immaturo" a 32 anni e di "non sentirsi all'altezza" della Venier. I due, oggi, sono legati da un profondo legame di amicizia.

