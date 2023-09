Abruzzo, prende due menù completi, un dolce alle noci, vino, acqua e caffè: "Ecco lo scontrino del ristorante a Corropoli"

Abruzzo, ordinano in due un menù completo, un dolce alle noci, una bottiglia di vino, una di acqua e un caffè: ecco quanto segna lo scontrino del ristorante a Corropoli

Corropoli, un affascinante borgo medievale situato nella regione dell'Abruzzo, è una località che incanta i visitatori non solo con il suo fascino storico, ma anche con le sue attrazioni culinarie. La cucina abruzzese è famosa per la sua semplicità e autenticità, con un forte legame alla tradizione e all'uso di ingredienti locali di alta qualità. Gli arrosticini sono uno dei piatti più iconici del posto e possono essere gustati anche nella città protagonista di quest'articolo. Queste spiedini di carne di pecora, di solito accompagnati da pane casereccio e conditi con olio d'oliva e sale, rappresentano un piatto tradizionale e delizioso.

Ci sono anche i maccheroni alla chitarra, una pasta fatta in casa che prende il nome dalla particolare chitarra utilizzata per tagliarli. Sono spesso serviti con un sugo ricco a base di carne di agnello o sugo di pomodoro e formaggio pecorino. Questo piatto è un'esplosione di sapori autentici dell'Abruzzo. Pure le lenticchie sono un ingrediente amato nella cucina locale e sono spesso preparate sotto forma di zuppa. Siamo di fronte a una pietanza semplice, ma ricca di sapore, fatta con lenticchie, pomodori, cipolle e aromi locali. Inoltre, la regione è nota per la produzione di formaggio pecorino di alta qualità che ha un sapore ricco e leggermente piccante, o il caciotta, un formaggio più delicato.

L'Abruzzo è famoso anche per il suo vino, in particolare il Montepulciano. È un vino rosso robusto e un accompagnamento perfetto per i piatti locali dato che contribuisce a esaltare i sapori della cucina locale. Quest'ultima offre anche una varietà di dolci tradizionali, tra cui il parrozzo, una torta di semolino ricoperta di cioccolato fondente, e i mostaccioli, biscotti al miele e cioccolato. Ma qual è la spesa per mangiare piatti tipici simili in quel di Corropoli?

Abruzzo, ordinano primo, secondo e contorno, con vino, acqua, caffè e un dolce: ecco quanto spendono

In sintesi, le attrazioni culinarie a Corropoli rappresentano una finestra nella cucina tradizionale dell'Abruzzo. Questo piccolo borgo offre l'opportunità di gustare piatti autentici e deliziosi, preparati con ingredienti locali di alta qualità. Le specialità, come gli arrosticini e i maccheroni alla chitarra, offrono un'esperienza culinaria indimenticabile che cattura l'anima della cucina abruzzese. Ma quanto si spende qui? Dipende, come sempre da che cibo si sceglie di mangiare e dal locale in cui si va.

Su Facebook, ad esempio, è comparso uno scontrino di un ristorante di Corropoli dove per due menù del giorno (primo, secondo e contorno), un semifreddo alle noci per dolce, una bottiglia di acqua, una di vino e due caffè, la spesa totale dei commensali è stata di 34 euro, ovvero 17 euro a persona.

LEGGI ANCHE: Tagikistan, turisti italiani trovano hotel a 15€ ma se ne pentono subito