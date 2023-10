Marche, prende pappardelle al sugo di cinghiale, carne, patatine, acqua, vino e caffè: "Ecco lo scontrino dell'agriturismo a Camerino"

Marche, ordina in un agriturismo di Camerino pappardelle al sugo di cinghiale, carne alla griglia, patatine fritte, acqua, vino e caffè: ecco quanto ha speso

Camerino, una pittoresca città situata nella regione delle Marche, è un luogo incantevole che offre una varietà di attrazioni culinarie che incarnano la ricca tradizione gastronomica di questa regione centrale dell'Italia. Un cibo molto amato qui sono i vincisgrassi, la versione marchigiana delle lasagne. Strati di pasta all'uovo sono alternati con ragù, besciamella e parmigiano, quindi cotti al forno fino a ottenere una consistenza dorata e croccante. Trattasi di un classico esempio della cucina locale, ricca e saporita. Impossibile, poi, non citare altre pietanze famose in zona.

Ad esempio, le olive ascoltane. Questo antipasto è una vera delizia. Olive verdi giganti sono denocciolate, riempite con un impasto a base di carne macinata, pane grattugiato, uova e aromi, poi fritte fino a diventare croccanti. Sono spesso servite come stuzzichini nei bar e ristoranti del posto. Le Marche, però, con la loro affacciata sul mare Adriatico, vantano una tradizione di pesce fresco eccezionale. Il brodetto è una zuppa a base di una varietà di specie marine locali, spesso cotto con pomodoro, aglio, prezzemolo e vino bianco. È un piatto saporito e ricco di sapori.

La regione produce pure una varietà di salumi deliziosi, tra cui il "ciauscolo", una salsiccia spalmabile, e il "prosciutto di Carpegna", un crudo stagionato. Essi sono spesso serviti come antipasto con formaggi locali. Camerino e tutte le Marche in generale sono rinomate anche per la produzione di formaggi, tra cui il "pecorino" e la "casciotta d'Urbino". Il primo è un formaggio a base di latte di pecora stagionato con una varietà di sapori, mentre la seconda è un formaggio a pasta molle, spesso servito con miele o marmellate. Sempre in zona c'è una grande varietà di verdure fresche e stagionali. I "broccoli di rape" sono tra gli ortaggi più comuni e spesso vengono serviti con orecchiette. Altre verdure locali includono il cardo, i fagiolini e le zucchine. Il tutto, infine, viene accompagnato con vini come il "Verdicchio". Ma quanto si spende per mangiare qui?

In conclusione, Camerino nelle Marche offre un'ampia gamma di attrazioni culinarie che permettono ai visitatori di esplorare la ricca tradizione gastronomica delle Marche. La cucina della regione è caratterizzata dalla qualità degli ingredienti e dalla passione per il cibo. Ma quanto costa un pranzo o una cena qui? Dipende molto dal tipo di locale e di cibo scelto.

Ad esempio, su Facebook in un gruppo pubblico che si occupa di recensire locali, è spuntato uno scontrino - da parte di un utente del quale non si farà il nome per privacy, che segna per un menù completo in un agriturismo un prezzo di 19 euro. L'ordine effettuato è stato: un piatto di pappardelle al sugo di cinghiale, carne alla griglia, patatine fritte, acqua, vino e caffè.

