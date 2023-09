Umbria, prendono tagliere di salumi e formaggi, strangozzi al tartufo, tiramisù e bevande: "Ecco lo scontrino della trattoria ad Assisi"

Umbria, si recano in trattoria ad Assisi e pubblicano lo scontrino mostrando il prezzo di ciò che hanno mangiato: un tagliere di salumi e formaggi, strangozzi al tartufo, un tiramisù all'amaretto, acqua e caffè

Assisi, una delle città più affascinanti dell'Umbria, è rinomata non solo per il suo patrimonio religioso e artistico, ma anche per la sua ricca tradizione culinaria. La cucina locale è un riflesso della regione, famosa per la sua produzione di olio d'oliva, tartufo, formaggi e prelibatezze a base di carne. Uno dei piatti più iconici qui è il "tartufo nero". Questo fungo prelibato è spesso utilizzato per aromatizzare pasta, risotto e persino formaggi. Gli amanti dello stesso possono gustare cibi come "tagliatelle al tartufo" o "tartufo sul formaggio pecorino".

L'Umbria è anche rinomata per la produzione di olio d'oliva di alta qualità. Assisi offre molte opportunità per degustarlo. Esso è spesso utilizzato come condimento per insalate, verdure grigliate e bruschette. La cucina del posto comprende una varietà di piatti a base di carne, tra cui l'"agnello alla cacciatora". Tale pietanza è preparata con carne d'agnello, pomodoro, vino, rosmarino e altre erbe aromatiche. Il risultato è davvero saporito. Un'altra specialità della zona è la "porchetta", carne di maiale arrosto aromatizzata con aglio, rosmarino e altre spezie, in modo da creare una crosta croccante e un interno succulento. È spesso servita nei panini come street food locale.

L'"Orvieto classico" è un vino bianco dell'Umbria che si abbina perfettamente ai piatti locali. Gli amanti della bevanda possono godere di degustazioni in cantine vinicole della regione. Infine, ad Assisi non mancano anche deliziosi dolci, come il "torcolo" e i "ciaramicola". Il primo è un dolce a base di noci, uva passa e arancia, mentre la seconda è un biscotto con mandorle e anice. Ma quanto si spende per deliziarsi il palato con queste bontà?

In effetti, Assisi è una destinazione culinaria eccezionale che celebra la ricca tradizione gastronomica della regione. Con piatti come il tartufo nero, la porchetta e l'agnello alla cacciatora, i visitatori possono gustare l'autentica cucina dell'Umbria. La freschezza degli ingredienti, l'attenzione alla qualità e il rispetto delle ricette tradizionali rendono questa zona un'autentico paradiso gastronomico. Ma quali sono i prezzi? Dipendono sempre dal cibo scelto e dal posto.

Ad esempio, un utente - del quale non sarà fatto il nome per privacy, ha mostrato su un gruppo pubblico che recensisce ristoranti, uno scontrino all'interno del quale la cifra finale è di 44,40 euro per due persone. L'ordine effettuato è stato di: un tagliere di salumi e formaggi, strangozzi al tartufo, un tiramisù e due bottiglie d'acqua. A persona, insomma, il prezzo sarebbe di 22,20 euro.

