Padrone porta i due husky finti al guinzaglio, la reazione di quelli veri (cuccioli) è adorabile

Gli husky sono tra i cani esteticamente più belli in circolazione. Oltre che di bell'aspetto, sono anche parecchio bisognosi di attenzione. Come potranno mai reagire due cuccioli che vedono il loro padrone portare a guinzaglio due pupazzi anziché loro?

Nella classifica delle cinque razze di cani più belle in assoluto non possono non esserci gli husky. Dalla loro hanno anche il fascino del cane cresciuto in un ambiente impervio, come la Siberia. In passato, infatti, venivano usati prevalentemente come supporto per chi si muoveva con piccole slitte e quasi sempre viaggiavano in gruppo 'scivolando' sulla neve. Non a caso, hanno un mantello spesso e folto, che li protegge anche quando il termometro scende abbondantemente sotto lo zero. Il loro pelo, tuttavia, è croce e delizia.

Gli husky sono una delle tante razze che nel pasato recente si sono dovute adattare in un ambiente a loro totalmente estraneo. Nelle caldi estate mediterranee, ha serie difficoltà a sopportare le temperature sopra i 30 gradi. Per questo, non è la razza ideale per chi ha poca esperienza con i cani. Inoltre chi ne prende uno è praticamente obbligato ad avere un condizionatore d'aria in casa, o quantomeno vivere in una città dove le estati non sono eccessivamente lunghe e bollenti. Un husky è una creatura meravigliosa e merita di vivere una vita senza sofferenze.

Lo scherzo ai cuccioli di husky diventa virale

In linea di massima, si tratta di cani giocosi e socievoli. Addestrarli non è facile: di carattere sono molto testardi, ma basta un po' di pazienza per ottenere risultati più che soddisfacenti. Come tanti altri loro 'parenti' amano stare all'aria aperta, fare esercizio fisico e in generale muoversi. Ecco perché ogni volta che i loro padroni li portano a fare la solita passeggiata, sono felici. Ma cosa succede quando l'essere umano che li accudisce decide di fare una piccola infamata? Un tiktoker molto seguito ha messo il guinzaglio a due finti husky anziché a quelli veri e questi (ancora cuccioli) come prevedibile hanno reagito a modo loro:

Nella didascalia, l'autore del video rincara la dose: "Vi dico la verità, questi cani qui non tirano il guinzaglio come quelli reali". Ad ogni modo, il filmato è esilarante: soprattutto l'esemplare con il mantello più chiaro sembra davvero offeso davanti all'affronto perpetrato dal suo padrone. L'altro appare semplicemente perplesso e nella sua mente si chiede cosa diavolo avesse in mente quell'umano quando ha attaccato il guinzaglio ai due pupazzi. Entrambi gli husky si 'lamentano' con la loro padrona donna, che nel frattempo ha registrato tutto. Avere un cane simile comporta numerose responsabiltà, ma senza di loro, scene così comiche non si sarebbero mai verificate e questo articolo non sarebbe mai stato scritto.

