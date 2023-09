Il padrone dà da mangiare a due husky finti, la reazione di quello vero è comicità pura

Gli husky sono tra i cani esteticamente più belli al mondo. Il padrone di uno loro ha ideato uno scherzo comico ma cattivo: ha fatto finta di dare alcuni bocconcini a due husky finti. La reazione dell'animale in carne e ossa è semplicemente comica.

Molti di noi lo chiamano husky ma il suo nome completo e corretto sarebbe Siberian Husky. Si tratta una razza canina affascinante e unica. Come suggerisce il nome, sono originari della Siberia, dove sono stati allevati per secoli dalla tribù Chukchi. Il loro aiuto principale agli uomini consisteva nel trainare le slitte lungo le lande innevate. Come noto, la Siberia è uno dei luoghi più freddi e inospitali al mondo, per cui gli antenati degli husky che oggi vediamo nelle città italiane erano cani che svolgevano un compito estenuante e difficile.

Oggi vengono apprezzati per altri motivi: esteticamente sono tra i più belli al mondo e molto lo fa il loro mantello spesso e soffice. La maggior parte degli husky sono di colore grigio, nero o rosso; quasi sempre hanno occhi azzurri, sebbene non manchino gli esemplari con gli occhi marroni. La loro espressione facciale conferisce un senso di mistero e di bellezza, perché spesso è impossibile da decifrare. Se opportuntamente allevati, sono cani socievoli, amichevoli e disposti a giocare. Come detto, sono animali dotati di una straordinaria forza e ciò può essere un vantaggio e al contempo uno svantaggio.

Lo scherzo all'husky del padrone è comico

Un altro tratto distintivo dell'husky è senza dubbio il suo ululato. Dato che sono lontani parenti dei lupi, sanno ululare in modo molto simile a loro e ciò aggiunge ancora più fascino alla loro personalità. Non a caso, quando il padrone si comporta in maniera a loro non graditq, glielo fanno capire emettendo questi singolari vocalizzi. Un uomo ha fatto finta di dare da mangiare gli snack ad alcuni husky finti e quello vero non ha potuto fare altro che reagire con il massimo disappunto:

L'autore del video ha aggiunto alcune frasi divertenti che, secondo lui, il cane stava pronunciando, del tipo: "Ti avverto", "Basta con questi scherzi", "So dove dormi" e "Dammi i bocconcini, oppure...". La cosa apprezzabile è che l'husky non è mai andato oltre gli ululati e qualche movimento delle zampe: non si è permesso né di ringhiare davvero né di aggredire l'essere umano. Se viene insegnata loro l'educazione fin da piccoli, sono cani diligenti che raramente vanno fuori di testa. Per quanto bellissimi, gli husky sono animali impegnativi. Se in vita mostra non avete mai avuto un cane, è sconsigliabile passare direttamente a questo esemplare. Non va nemmeno sottovalutato il fatto che nelle città particolarmente calde, d'estate, soffrano molto il caldo. D'altronde sono una razza originaria della Siberia e il clima mediterraneo non fa propriamente per loro.

