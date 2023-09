"Do da mangiare a una famiglia di corvi e loro mi portano dei regali strani", la testimonianza è tutta da ridere

I corvi sono tra gli uccelli più affascinanti al mondo. Le suggestioni attorno a questo pennuto nero sono numerosissime. Un uomo ha ammesso di aver "sviluppato l'arte" di attirare corvi nel suo giardino e che così facendo ha ricevuto numerosi regali curiosi dagli uccelli.

I corvi sono volatili appartenenti alla famiglia dei Corvidi. Per quanto vengano spesso associati all'oscurità e al mistero, sono creature intelligenti e affascinanti. In primis c'è da dire che sono diffusi praticamente in tutto il mondo: sanno vivere nelle grandi città ma anche nelle foreste remote. L'adattabilità è da sempre sinonimo di intelligenza e non è un caso che molti studiosi abbiano scoperto strategie di caccia molto complesse e comportamenti molto astuti, con pochi rivali nel mondo degli uccelli. Come molti simili, vivono in gruppi familiari e comunicano tra loro tramite vocalizzazioni.

Come molti sanno, i corvi hanno anche anche un ruolo simbolico in diverse culture mondiali. Qualcuno li considera perfino messaggeri tra il mondo dei vivi e dei morti, mentre in altre culture sono considerati portatori di saggezza o addirittura di magia. Questi uccelli sono 'imparentati' con le gazze, appartenendo entrambi alla specie dei Corvidi. Le gazze sono note per la loro tendenza a rubare, soprattutto oggetti scintillanti. I corvi sanno fare lo stesso, sebbene non abbiano particolari preferenze per gioielli o cose che brillano.

L'uomo che sussurrava ai corvi

Un uomo, proprietario del profilo TikTok 'Epic Gardening', ha sviluppato un singolare rapporto di amicizia con una famiglia di corvi. Il soggetto in questione alleva alcune galline e dà loro da mangiare tutti i giorni. Alcuni dei semi, inevitabilmente, finiscono fuori dalle gabbie e i corvi che vivono nei dintorni hanno capito che in quell'angolo di città c'è spesso cibo gratis. Il giardiniere, a quel punto, ha deciso di creare una mangiatoia tutta per loro e i corvi, capendo l'andazzo, ne hanno approfittato senza perdere neanche un minuto (come si può vedere dal video). Per 'ringraziarlo' del cibo buono e gratuito dato tutti i giorni, la famiglia ha iniziato a portare dei regalini all'essere umano:

Come si può vedere, si tratta di spazzatura: un vecchio rossetto, una bustina di plastica, una biglia, un pezzo di binario (!), una pallina da golf e un pezzo di vetro da una bottiglia rotta. Durante il video scopriamo che, per ringraziarlo dei semini, gli hanno portato anche alcuni semi di albero e perfino una vecchia chiave arruginita. Uno stranissimo rapporto di amicizia tra due esseri viventi che nella storia non hanno mai realmente interagito. Sono in pochissimi, nel mondo, ad avere un corvo come uccello domestico. Questi soggetti li hanno addestrati fin dai primi giorni di vita, perché catturare un esemplare adulto e metterlo in gabbia è un'impresa (oltre che un atto crudele e non necessario).

