Corvo ruba la cena a un gatto, ma la ragione per cui lo fa è sorprendente: il gesto commuove tutto il web

In un video si vede un corvo che ruba la cena a un povero gatto: quando scoprirete perché lo fa, sarete però tutti dalla parte del volatile

L'interazione tra un corvo e un gatto può variare notevolmente a seconda delle circostanze, delle personalità degli animali coinvolti e delle esperienze passate. In genere, i volatili neri sono noti per la loro intelligenza e la loro curiosità, quindi potrebbero essere interessati a osservare o avvicinarsi a un micio, soprattutto se il felino si trova nella loro area territoriale. Entrambi questi animali sono predatori e possono essere in competizione per il cibo, specialmente se ci sono alimenti e risorse limitate in un'area. Solo in rari casi, si possono osservare le due specie giocare insieme o interagire in modo amichevole. Ciò si verifica, solitamente se sono cresciuti insieme o hanno avuto esperienze positive l'uno con l'altro.

Molto più spesso, un gatto potrebbe essere prudente o spaventato dai corvi, che possono essere grandi e rumorosi. D'altra parte, il volatile potrebbe essere cauto nei confronti di un gatto, visto come un possibile predatore. Insomma, tra le due specie esiste un certo grado di antagonismo se si incontrano nella stessa zona. E anche nel video che vi offriamo oggi non sembra esserci amicizia, anche se...

Corvo prende la cena del gatto, ma non è come sembra: cosa fa con il pasto del felino

La pagina di TikTok @pubity è nota per pubblicare spesso video con protagonisti animali, intenti a compiere le azioni più disparate. In quello che vi proponiamo in quest'articolo, si vede un gattino intento a consumare il proprio pasto in giardino sul tavolo, direttamente dalla lattina. L'ambiente intorno, pieno di alberi, suggerisce che non sarebbe affatto strano imbattersi in un corvo. Quello che è bizzarro, tuttavia, è ciò che questo corvo fa. Ma procediamo con ordine.

Il gatto sta mangiando, quando un corvo arriva, gli gracchia contro e riesce ad avvicinare al suo becco la scatoletta. Dalla stessa inizia a prelevare del cibo, davanti al felino che sembra rimanere abbastanza impassibile. Pare proprio che il volatile voglia consumare l'alimento da solo, quando compie un gesto inaspettato. Dal becco passa il cibo a un cagnolino che è sotto il tavolo e scodinzola felice per la condivisione. Insomma, alla fine l'uccello voleva solo condividere il tutto e non far sì che venisse nutrito solo il micio!

Il gesto è indubbiamente inaspettato, ma davvero bello, tanto che in diverse persone hanno commentato la cosa scrivendo quanto il corvo sia stato amorevole. Ci sono poi i gattari che sostengono quanto tutto ciò sia avvenuto solo ed esclusivamente perché il felino ha permesso che accadesse. E voi come la pensate? Il micio ha agito per spocchia o per paura che il volatile gli desse fastidio?

