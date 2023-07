Sicilia, "Guardate com'è ridotto il mare di San Marco di Calatabiano": la segnalazione scatena l'ira furibonda del web

Sicilia, ecco come si è ridotta la spiaggia di San Marco di Calatabiano, una delle rive più belle di tutta l'isola: la segnalazione scatena indignazione su Internet

La Sicilia è una regione italiana che offre una vasta gamma di splendidi luoghi dove fare il bagno. Con le sue acque cristalline, spiagge di sabbia dorata e paesaggi mozzafiato, è una destinazione ideale per gli amanti del mare. Situata nella parte nord-occidentale dell'isola, c'è la spiaggia di San Vito Lo Capo, famosa per la sua sabbia bianca e fine e le acque turchesi. Anche le Isole Egadi, tra cui Favignana, Levanzo e Marettimo, offrono un mare perfetto. C'è poi Cefalù, graziosa località costiera con una riva di sabbia chiara e amatissima, ideale per coloro che cercano bei posti.

Taormina, con la sua posizione panoramica sulla costa orientale, vanta alcune delle spiagge più pittoresche della Sicilia, come Isola Bella e Mazzarò, mentre nei pressi di Agrigento è impossibile non citare la Scala dei Turchi, famosa per le sue scogliere bianche a gradini, che creano un panorama unico e suggestivo. Nella parte sud-orientale della regione, c'è Marzamemi, mentre decisamente altrove - di preciso a pochi chilometri da Palermo, sorge la spiaggia di Mondello, popolare tra i locali e i turisti per la sua sabbia fine e le acque poco profonde. Sempre vicino Palermo, c'è la spiaggia di Isola delle Femmine che regala una vasta distesa di sabbia dorata e un mare invitante. Fino a qualche tempo fa, anche la riva di San Marco di Calatabiano era considerata perfetta, ma ora...

Sicilia, il mare sporchissimo di San Marco di Calatabiano: segnalazione sul web

San Marco di Calatabiano è un piccolo borgo in provincia di Catania. Si trova a pochi chilometri dalla costa ionica e dalle spiagge della Sicilia orientale. Il paese è caratterizzato da un'atmosfera tranquilla e autentica, ed è ideale per coloro che cercano una fuga dalla frenesia della vita cittadina. Una delle principali attrazioni qui è il Castello che regala una vista panoramica pazzesca. Eppure, in estate moltissime persone si riversano sulle due spiagge più belle, quella dei Giardini Naxos e quella di San Marco, dove potersi rilassare e godere del sole e del mare.

Purtroppo quest'ultima non è più bella come un tempo, almeno stando a una recente segnalazione che proviene da TikTok, precisamente dal profilo @rosariaegiuseppe05. Sfortunatamente, infatti, il mare è sporchissimo e quasi marrone. Non si può dare la colpa, in questo caso, a mareggiate e sabbia che si solleva per le onde perché il fondale della zona è costituito in gran parte da ciottoli. Malgrado il video risalga al 9 luglio crediamo difficile che - con l'aumentare del turismo, le cose stiano andando meglio. Il web è indignato e c'è chi scrive che immergersi in quest'acqua equivale a prendere il tifo!

