Bagno pubblico, finisce la carta igienica e scrive sul rotolo un messaggio esilarante: "Con le mani..."

Una persona finisce la carta igienica di un bagno pubblico e lascia un messaggio destinato a coloro i quali usufruiranno del servizio successivamente...

In Italia, i bagni pubblici, noti anche come servizi igienici pubblici o "toilette", sono disponibili in diverse località come parchi, stazioni ferroviarie, aeroporti, musei, centri commerciali, ristoranti e altre aree frequentate da persone e visitatori. Nelle principali attrazioni della nostra Penisola, è comune trovare questo servizio a pagamento. Solitamente, per l'utilizzo viene richiesto un piccolo importo che può variare da 0,50 euro a 1,50 euro. Alcuni esercizi commerciali potrebbero offrire l'uso di questi posti gratuitamente, sperando che il cliente, poi, possa fare acquisti nel loro negozio.

I bagni pubblici in Italia variano notevolmente in termini di pulizia e manutenzione. Alcuni sono ben tenuti e puliti, mentre altri potrebbero essere meno igienici. Nei luoghi turistici più frequentati, ci si aspetta generalmente standard di pulizia più elevati, anche se non sempre è così. Allo stesso tempo, in alcune zone remote o meno turistiche, si potrebbe dover cercare di più per trovare una toilette disponibile. In stazioni ferroviarie e aeroporti, così come ristoranti e negozi, invece, i bagni sono praticamente ovunque e restano aperti per tutta la durata delle attività di quel luogo. È sempre una buona idea portare con sé carta igienica o fazzoletti di carta, poiché non tutti i bagni pubblici la forniscono. Inoltre, è sempre cosa giusta avere un disinfettante per le mani per maggiore igiene. Cosa succede se si sta senza?

Sul rotolo di carta igienica di un bagno pubblico compare un messaggio che fa ridere, ma è anche preoccupante: ecco cosa recita

Purtroppo, la situazione più spiacevole che si può verificare quando si sta in un bagno pubblico è quella per la quale ci si ritrova senza alcun tipo di carta per pulirsi. Il consiglio, proprio per questo motivo, è non solo quello di avere sempre in tasca un pacco di fazzoletti, ma anche di controllare prima di procedere con i propri bisogni, che ci sia disponibilità di materiale igienico. Nel caso che prendiamo in considerazione oggi, di certo nella toilette in questione non c'era più carta. In compenso, è stato lasciato un messaggio esilarante.

La segnalazione di questa foto divertente (ma anche agghiacciante - immaginate di trovarvi nella medesima situazione), proviene dalla pagina Instagram @cartellidivertenti. Su di un rotolo di carta igienica ultimato, infatti, compare una scritta che recita: "E con le mani, con le mani, con le mani ciao ciao". In buona sostanza, chiunque l'abbia disegnata intendeva dire al prossimo di procedere con le mani appunto (essendo finito il materiale per pulirsi). L'avviso è disgustoso, ma fa sorridere perché cita una delle canzoni più apprezzate del Festival di Sanremo 2022, Ciao ciao del gruppo La Rappresentante di Lista.

