Umbria, basta Cascata delle Marmore! "Esiste un luogo magico con sorgenti di acqua limpidissima": la testimonianza virale di una TikToker

Umbria, non esiste solo la Cascata delle Marmore! Ecco un luogo magico con sorgenti bellissime, secondo la testimonianza virale di una travel influencer

L'Umbria è rinomata per la sua bellezza e offre una varietà di attrazioni naturali che affascinano i visitatori. Questa regione collinare, nota anche come il "Cuore Verde d'Italia", è caratterizzata da un paesaggio mozzafiato che include montagne, valli, laghi, fiumi e una campagna lussureggiante. Uno dei punti di riferimento più iconici qui è il Lago Trasimeno, il più grande della zona centrale della nostra penisola. Questo specchio d'acqua offre una vista panoramica spettacolare e una serie di attività all'aperto, tra cui escursioni in bicicletta, escursioni a piedi, sport acquatici e visite alle isole Polvese e Maggiore.

Le montagne dell'Umbria, in particolare i Monti Sibillini, offrono opportunità per l'escursionismo e il trekking. Il Parco Nazionale è una riserva naturale straordinaria con panorami mozzafiato, flora e fauna uniche e spettacolari cascate. Questo è il luogo ideale per gli amanti della natura e per chi cerca avventure all'aperto. La cascata delle Marmore, situata a sud, è una delle cascate più alte d'Europa ed è una meraviglia naturale da non perdere. In punti panoramici si può ammirare lo spettacolo dell'acqua che scorre giù dalle rocce.

Le campagne dell'Umbria sono caratterizzate da colline coperte da vigneti, uliveti e campi di girasoli, creando uno spettacolo di colori e profumi durante tutto l'anno. Questa è una regione rinomata per la produzione di olio d'oliva di alta qualità e vino, e ci sono numerose cantine e frantoi dove è possibile degustare questi prodotti locali. Infine, la zona è anche famosa per i suoi borghi medievali incantevoli, molti dei quali sono situati in scenari affascinanti. Ad esempio, la città di Assisi è sita su una collina con vista sulla valle circostante ed è famosa per la sua bellezza e spiritualità.

Umbria, "Ecco un luogo magico con acque limpidissime": parola di TikToker

In sintesi, l'Umbria è una regione che offre un'abbondanza di attrazioni naturali, dalla bellezza dei suoi laghi e montagne alle campagne pittoresche e ai borghi medievali incantevoli. È un luogo ideale per chi ama la natura, la storia e la cultura italiana autentica. Così, una TikToker nota come Due Zaini in viaggio, mostra un posto spettacolare che lei stessa definisce magico. Pronti a scoprire di quale si tratta? Ecco il video.

L'influencer nel filmato dichiara: "Lo sapevi che in Umbria esiste un luogo magico con una sorgente d'acqua limpidissima, che ha ispirato moltissimi poeti? Ci troviamo in provincia di Perugia e queste sono le Fonti del Clitunno, un'oasi naturalistica caratterizzata da un laghetto, alimentato da sorgenti d'acqua limpidissima con sfumature verde smeraldo grazie alla sua ricca vegetazione. La Fonti del Clitunno, per la loro rara bellezza, hanno ispirato poeti tra cui Corot, George Byron e Carducci ed è il luogo ideale per fare una piacevole passeggiata tra la natura ammirando anche qualche bellissimo cigno. Il costo per entrare è di 3 euro a persona".

