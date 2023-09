Napoli, sulla lavagnetta in strada si legge la scritta più sincera di sempre: "L'alcool fa male, ma..."

Napoli, in strada c'è una lavagnetta con una scritta molto sincera (ma comica) relativa all'assunzione di alcool: ecco cosa recita

Napoli è una città straordinaria e affascinante situata nella regione Campania, nel sud Italia, con una ricca storia, una cultura vibrante e un patrimonio artistico e gastronomico unico. Le sue molte attrazioni la rendono una destinazione di viaggio imperdibile. Una delle principali bellezze qui è il centro storico, il più grande d'Europa, che è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Passeggiare per le strade strette e pittoresche di "Spaccanapoli" è un'esperienza affascinante. In città si possono scoprire chiese storiche, palazzi nobiliari, botteghe artigiane e un'atmosfera autentica.

Il Duomo di Napoli è un'iconica cattedrale situata nel centro. Questa straordinaria chiesa presenta una miscela di stili architettonici, tra cui il gotico, il rinascimentale e il barocco, ed è famosa per la Cappella del Tesoro di San Gennaro, dove sono conservate preziose reliquie. Il capoluogo campano è anche famoso per i suoi musei di classe mondiale. Il Museo Archeologico Nazionale ospita una delle più importanti collezioni di arte romana e greca, tra cui i reperti di Pompei ed Ercolano. Il Museo di Capodimonte è un'altra gemma, con una vasta collezione di opere d'arte, tra cui dipinti di Caravaggio, Tiziano e Raffaello. Per gli amanti dell'arte contemporanea, il MADRE (Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina) offre una ricca selezione di opere di artisti contemporanei italiani e internazionali.

Napoli, ovviamente, è anche rinomata per il suo patrimonio gastronomico. La pizza è celebrata in tutto il mondo, e si può gustarle in una delle pizzerie tradizionali della città. Inoltre, esistono altre specialità locali, come la pasta e il pesce freschi e le deliziose pasticcerie con sfogliatelle, pastiere, babà e così via. Il lungomare di Napoli, con le sue vedute panoramiche mozzafiato sul golfo e sul Vesuvio, è un luogo ideale per una passeggiata serale. Infine, la città è un punto di partenza ideale per esplorare altre gemme della Campania, come Pompei, Ercolano, la Costiera Amalfitana e le isole di Capri e Ischia. La bellezza del posto, ad ogni modo, è anche dovuta al calore dei suoi abitanti che spesso si dilettano in scritture di cartelli bizzarri (ma caratteristici).

Napoli, spunta un cartello esilarante: protagonista l'alcool

In sintesi, Napoli è una città straordinaria con una vasta gamma di attrazioni, che spaziano dalla storia all'arte, dalla cucina alla natura. Una visita qui offre un'opportunità unica per immergersi nella cultura italiana e nell'ospitalità del sud Italia. E una risata nel capoluogo campano non manca proprio mai. Ad esempio, qualche giorno fa è stata segnalata dalla pagina Instagram @muri_puliti_popoli_muti, una lavagnetta esilarante a forma di cuore.

L'argomento trattato - con leggerezza, naturalmente, è quello dell'alcool. Infatti, scritto con gesso si può leggere: "L'alcool fa male, ma io lo perdono". Insomma, c'è una vera e propria personificazione delle bevande alcoliche che fanno male (soprattutto se assunte in grandi quantità e non solo allo stomaco, alla testa o al fegato, ma anche alla lucidità), ma che alleviano qualche dolore ogni tanto (e questo le rende facilmente 'perdonabili', nonostante gli evidenti difetti).

LEGGI ANCHE: Diventa madre a 45 anni e viene sommersa dalle critiche: la sua risposta è perfetta