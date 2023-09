Diventa madre a 45 anni e viene sommersa dalle critiche: la sua risposta è perfetta

Qual è l'età giusta per diventare madre? Una donna lo è diventata per la prima volta a 20 anni, per poi ripetersi all'età di 45. Molti l'hanno criticata, ma lei ha risposto in maniera semplicemente perfetta agli insulti.

La gravidanza e la maternità sono due temi estremamente complessi e delicati. Per quanto possano essere studiati dal punto di vista teorico, solo una donna che ha partorito e cresciuto un figlio può realmente esprimere pareri e opinioni. Ecco perché criticare qualcuno perché ha deciso di dare nuova vita a un'età considerata non convenzionale è sempre e comunque sbagliato. Questa è la storia di una madre che oggi ha 45 anni e poche settimane fa è diventata madre per la quarta volta. I primi tre figli, infatti, li ha avuti tra i 20 e i 30 anni.

La protagonista si chiama Patti Avery Schmidt ed è un influencer molto seguita su TikTok. Come ogni influencer che si rispetti, per mantere vivo l'interesse attorno a lei, non può far altro che condividere molti aspetti della propria vita privata. Nascondere una gravidanza, si sa, è difficile e per questo la donna alcuni mesi fa ha fatto sapere che sarebbe diventata madre per la quarta volta a 45 anni, quasi 20 anni dopo l'ultima volta. Dal momento che i social sono abitati anche e soprattutto da gente frustrata, la donna ha ricevuto un numero altissimo di critiche per questa scelta di vita.

Madre a 45 anni? Per il popolo del web non va bene

Tra i tanti commenti che l'hanno colpita, ne spicca uno: "Quando compirà 20 anni, tu ne avrai 60 ed è molto triste". La influencer ha risposto, iniziando con una precisazione: "Prima di tutto, ho 45 anni, non 40". Poi ha proseguito così: "Le donne che fanno figli dopo i 40 non sono una novità. Veramente non capisco perché per certe persone questo sia uno shock. Conosco tante donne che hanno partorito dopo i 40 anni e non è una novità degli ultimi tempi. La critica che leggo più spesso è proprio questa: non sarebbe giusto avere figli dopo i 40 perché non avranno tempo a sufficienza da trascorrere con te, che avrebbero avuto se fossero nati prima".

La parte forte: "La verità è che nessuno sa quanto tempo gli rimane! Facciamo finta che ognuno di noi viva lo stesso identico numero di anni, questo vuol dire che è un obbligo fare i figli il prima possibile? Non tutti sono pronti a diventare genitori da giovani, magari non vogliono. Qualcuno preferisce aspettare e trovare il partner giusto, o magari avere una stabilità economica, oppure raggiungere prima altri obiettivi". E infine, a chi fa notare che più si diventa genitori tardi, più aumenta il rischio di anomalie cromosomiche, ribatte: "A me è stato detto che avevo più del 97% di possibilità di dare vita a un bambino con cromosomi perfettamente a posto. E infatti mia figlia è sanissima. Ho partorito sia quando avevo 20 che oggi a 45 anni. Ci sono dei fattori genetici fuori controllo, diversi per ogni persone, ma anche le nostre scelte di vita contribuiscono. Chi si mantiene in forma è più sano a 45 anni di chi a 30 non fa esercizio fisico e mangia male".

