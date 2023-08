"Mia madre da giovane aveva la fila di corteggiatori", tiktoker mostra la foto di 30 anni prima

Una tiktoker ha cavalcato un trend molto in voga negli ultimi mesi: mostrare il proprio genitore da giovane. "Mia madre da giovane rifiutava molti ragazzi", ha scritto e, nei secondi successivi, ha mostrato la foto come prova.

Da ormai dieci anni, quasi ognuno di noi trascorre gran parte del proprio tempo libero sui social. Su Instagram, YouTube, Facebook, TikTok e affini, abbiamo visto decine di migliaia di ore di contenuti video, guardato un numero imprecisato di foto e letto notizie in abbondanza. Per rispondere alla richiesta di intrattenimento, sono nate nuove figure professionali: le più famose sono gli influencer, gli YouTuber e i content creator (termine che le racchiude un po' tutte). Nel 2023, non è facile risultare originali vista l'enorme concorrenza.

Cos'è che ci rende unici? Banalmente, la nostra identità e le nostre esperienze di vita. Ecco perché uno dei tanti trend in crescita nel 2023 permette agli utenti di social di conoscere un pezzetto della vita privata di perfetti sconosciuti. Uno di questi mostra uno dei genitori degli influencer da giovani. Quasi sempre, la frase che accompagna il video è: "Mia madre / mio padre rifiutava molti ragazzi / molte ragazze da giovane". Su TikTok in particolare, sono state caricati migliaia di video che seguono questo trend. Inevitabilmente, ognuno è unico perché non esistono due madri o due padri identici (se il content creator è diverso).

"Mia madre da giovane aveva la fila di corteggiatori"

La tiktoker america Bri Ortiz ha cavalcato l'onda del trend ed ha pubblicato un breve video con protagonista sua madre. Nei primi istanti si vede la donna, oggi all'incirca 50enne, con capelli grigi (e qualcuno bianco) mentre cucina. Il testo che campeggia sul video recita: "Mia madre mi ha detto che quando era giovane, rifiutava molti uomini". Un'affermazione tenace. Per dimostrarne la veridicità, la tiktoker aggiunge alcune foto, probabilmente risalenti agli anni '80 e '90, di sua madre nel massimo della sua bellezza. Ed, effettivamente, era una ragazza molto attraente:

Curiosamente, il commento con più 'mi piace' è di una ragazza italiana, che scrive testualmente: "Non voglio invecchiare". Altri scrivono che la donna è bellissima anche oggi e qualcuno sostiene che assomiglia ad Aishwarya Rai, famosa attrice indiana. La donna, con ogni probabilità, ha origini asiatiche e sud americane: il viso, in particolare, ha i tipici tratti somatici del Sud-Est asiatico, mentre la corporatura è più simile a quella delle donne americane. La stessa autrice del video ha un cognome, Ortiz, tipicamente latino e il suo aspetto non differisce molto da quello della madre. Un giorno, anche le attuali 20enne finiranno in video simili dei loro figli nativi digitali? Probabilmente sì. TikTok è un social strapieno di contenuti spazzatura e insensati, ma video del genere lo fanno rivalutare.

