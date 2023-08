Spagna, nell'androne del palazzo compare un cartello tragicomico contro i fumatori: "Sei incluso anche tu che..."

Spagna, all'interno dell'androne di un palazzo spunta un biglietto contro i fumatori che fa ridere, ma che è anche molto diretto nei confronti delle persone che non rispettano le regole

La Spagna è un paese ricco di cultura, storia, paesaggi mozzafiato e attrazioni di ogni tipo. Alhambra di Granada, ad esempio, è un complesso di palazzi, fortezze e giardini a Granada che rappresenta un capolavoro di architettura moresca e uno dei siti più visitati nella nazione. Da vedere per chi si reca nella penisola iberica anche la Sagrada Família, famosa basilica progettata da Antoni Gaudí a Barcellona: è un'opera unica e in continua costruzione. Sempre lo stesso architetto nella medesima città è responsabile del Parco Guell, noto per i suoi mosaici colorati, le forme organiche e le vedute panoramiche pazzesche. E a proposito di parchi di Barcellona, c'è anche il Parc de la Ciutadella, luogo di relax e svago, con laghi, fontane e il famoso Arco di Trionfo.

La Cattedrale di Santiago di Compostela è un altro dei principali luoghi della Spagna, adatto soprattutto ai cristiani che desiderano andare in pellegrinaggio. Mentre chi ama l'arte, non può fare a meno di visitare il Museo del Prado di Madrid che ospita una vasta collezione di opere d'arte, tra cui capolavori di artisti come Velázquez, Goya e El Bosco. Nella capitale iberica vale la pena vedere anche la Plaza Mayor, circondata da edifici storici e con una vivace atmosfera fatta di ristoranti, caffè e mercati locali. Un'altra città che merita di essere esplorata è Siviglia con il suo Alcazar, un palazzo reale mix di stili architettonici e con bellissimi giardini e cortili.

Impossibile, infine, non fare un giro nella Costa del Sol (nella regione dell'Andalusia famosa per le sue spiagge, le località balneari e il clima piacevole), a Toledo (città storica conosciuta per la sua architettura medievale, le chiese e la fortezza moresca), alla Città delle Arti e delle Scienze di Valencia, a Palma di Maiorca (la capitale delle Isole Baleari con coste spettacolari, una cattedrale imponente e un centro affascinante). Eppure, al di là di tutte queste bellezze, in Spagna può spuntare qualcosa di clamoroso (e divertente) anche negli androni dei palazzi.

Spagna, in un palazzo l'avviso più esilarante di tutti contro i fumatori: a far sorridere è l'aggiunta a penna

Quelle sopracitate sono solo alcune delle numerose attrazioni che si possono trovare in Spagna. Il Paese offre una vasta gamma di esperienze, dalle città culturali alle spiagge, dalle regioni storiche alle opere d'arte uniche. E poi, a ben guardare nelle palazzine possono spuntare avvisi esilaranti, come questo segnalato dalla pagina Twitter @LiosdeVecinos. Ecco, nello specifico, cosa c'è scritto contro coloro i quali fumano laddove non dovrebbero.

"Si ricorda che negli spazi comuni della comunità è vietato fumare. Grazie", questo il primo cartello che compare e che non ha nulla di comico. Anzi è giusto e pertinente considerando la maleducazione della gente che spesso non ha fine. L'aggiunta a penna sotto, tuttavia, è esilarante perché denuncia il fatto che qualcuno si è infischiato della regola sopracitata. "È compresa anche la guardia giurata della Banca Santander che getta i mozziconi nel giardino", recita infatti la scritta a penna tragicomica.

LEGGI ANCHE: "Mia madre da giovane aveva la fila di corteggiatori", tiktoker mostra la foto di 30 anni prima