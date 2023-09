Lombardia, sulla vetrina di una bottega a Voghera compare un annuncio surreale: "Siamo un negozio, non una..."

Lombardia, a Voghera sulla vetrina di un negozio compare un cartello grottesco (ma anche giusto): ecco cosa recita

Situata nella regione Lombardia, nel nord Italia, che offre una serie di attrazioni interessanti per i visitatori, Voghera, è una cittadina con diverse cose da vedere e da fare. Una delle principali attrazioni qui è il centro storico, che è ricco di storia e cultura. Passeggiando per le strade strette e pittoresche della località, si possono ammirare gli edifici antichi, le piazze affascinanti e le chiese del passato. La Piazza Ducale è il posto più bello ed è circondata da palazzi eleganti, tra cui il Duomo di San Lorenzo, un'imponente chiesa con una facciata decorata e interni sontuosi.

Il Castello di Voghera è un'altra attrazione notevole. Questa imponente fortezza medievale, situata nel centro della città della Lombardia, offre un affascinante viaggio nel passato e ospita spesso mostre ed eventi culturali: è un luogo perfetto per esplorare la storia del posto. Se si è interessati all'arte, si può visitare il Museo del Duomo, che ospita una collezione di opere d'arte sacra, tra cui dipinti e sculture pregevoli. Per gli amanti della natura, invece, Voghera fornisce alcune opzioni per escursioni all'aria aperta. Il Parco del Ticino è nelle vicinanze ed è un luogo ideale per passeggiate rilassanti e attività all'aperto. Si potrebbero anche esplorare le campagne circostanti, che sono punteggiate da vigneti e paesaggi rurali incantevoli.

La cucina lombarda, poi, è rinomata per i suoi piatti deliziosi, e Voghera non fa eccezione. Durante una visita al posto, è quasi obbligatorio gustare alcune delle specialità locali, tra cui il risotto alla milanese, la cotoletta e i formaggi locali. In sintesi, la città in questione è una meta affascinante che offre un mix di storia, cultura, arte e bellezze naturali. Indipendentemente dalle proprie passioni e interessi, si trova sicuramente qualcosa che affascina in questa bellissima città della Lombardia.... Fossero anche solo dei cartelli che possono spuntare in strada.

Lombardia, a Voghera spunta un cartello severo (ma giusto): "Questo negozio non è una latrina..."

Purtroppo, a Voghera in Lombardia come in qualsiasi altra parte d'Italia, esistono gli incivili. Trattasi di quelle persone che non puliscono i propri cani, pur portandoli con sé ovunque. Così, se il 'male minore' è la perdita di peli che raggiungono ogni strada o negozio in cui il padrone scostumato si reca, quello maggiore è la presenza di bisognini animali dappertutto (perfino nelle attività commerciali). È proprio per tale ragione che il proprietario di un negozio nella città lombarda protagonista di quest'articolo, ha dovuto prendere dei seri provvedimenti.

Così, il gestore del locale ha lasciato un cartello in vetrina - immortalato dalla pagina Instagram @starwalls, in cui recita: "Questo negozio non è una latrina per cani. Per favore controlla il tuo amico pelosetto". L'annuncio è surreale alla luce del fatto che dovrebbe essere 'normale' non lasciare tracce di pipì e 'pupù' del proprio animale, ma a quanto pare - per scrivere qualcosa di simile, si è reso necessario per il commerciante specificarlo.

