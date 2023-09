Portogallo, altro che Azzorre! "Esiste un'isola più bella delle Hawaii dove convivono relax e avventura": parola di TikToker

Portogallo, non c'è solo l'arcipelago delle Azzorre! Esiste nella nazione anche un altro insieme di isole chiamate le Hawaii d'Europa: ecco come raggiungerle

Il Portogallo è una destinazione affascinante con una serie di isole che offrono una varietà di attrazioni per i visitatori. Le isole portoghesi sono situate nell'Atlantico e ognuna di esse ha il suo carattere unico e offre esperienze eccezionali. L'arcipelago delle Azzorre, composto da nove isole vulcaniche, è una delle principali attrazioni insulari della nazione. Qui, la natura è protagonista, con paesaggi mozzafiato, laghi di origine vulcanica, sorgenti termali e coste frastagliate. L'isola di São Miguel è famosa per la sua bellezza, tra cui la Laguna das Sete Cidades con i suoi laghi gemelli di colori diversi. Gli appassionati di avventura possono godersi escursioni, immersioni subacquee, avvistamento di balene e delfini e molto altro ancora.

Le isole di Santa Maria e Flores delle Azzorre sono conosciute per le loro belle spiagge e la loro flora unica, mentre l'isola di Terceira è famosa per il suo patrimonio storico e le sue feste tradizionali. Le Azzorre sono anche famose per la loro enogastronomia, con vini pregiati e cucina locale a base di pesce fresco, formaggi e prelibatezze regionali. Le isole di Cabo Verde, invece, sebbene indipendenti dal Portogallo, mantengono forti legami culturali con la madre patria. Esse, situate nell'Atlantico centrale offrono spiagge di sabbia dorata, acque cristalline e una miscela di influenze culturali africane e portoghesi. Sal è una delle destinazioni più popolari, con molte opportunità per il windsurf e il kitesurf.

In sintesi, le isole portoghesi offrono una varietà di attrazioni naturali e culturali, dalle spettacolari bellezze naturali alle tradizioni culturali affascinanti. Sono destinazioni ideali per coloro che desiderano esplorare un lato diverso del Portogallo e godere di esperienze uniche in luoghi di straordinaria bellezza. Ma ve ne sono alcune che abbiamo dimenticato... Un arcipelago da sogno!

Portogallo, "Ecco le Hawaii d'Europa... E non serve neanche il passaporto": la testimonianza virale di un TikToker

La travel TikToker Fiammetta (@fiammettaphotos sul social cinese) pubblica spesso luoghi incantevoli da lei visitati, mostrando pertanto un grande amore per i bei posti. In uno dei suoi recenti video, ad esempio, fa innamorare i fan del Portogallo, e in particolare di un'isola paradisiaca nota anche come le Hawaii d'Europa. Se non si tratta di una parte delle Azzorre, di quale zona della nazione con capitale Lisbona, parliamo?

@fiammettaphotos 🏝️Le hawaii europee?🏝️ 🌳 Quest’isola così poco distante da noi regala paesaggi stupefacenti: flora tropicale, scogliere a picco sul mare, trekking mozzafiato e spiagge paradisiache. ‼️ Per visitarla al meglio è necessario affittare un’auto, quindi vi lascio un codice sconto del 15% per @centauro (valido in Portogallo, Spagna, Italia e Grecia): FIAMMERL15 . Io mi sono trovata molto bene e ve lo consiglio! #supplied 🥰 Per scoprire di più su tutte le esperienze che ho accennato in questo video, andate a vedere le stories in evidenza “Madeira”, dove trovate tutto l’itinerario dettagliato del mio viaggio. 👇🏻 E a te, piacerebbe andarci? 🫶🏼 Tagga qualcuno con cui fare questo viaggio! #madeira #visitmadeira #hawaiitiktok #tiktoktravel ♬ 7AM (Slowed + Reverb) - adrian

Fiammetta nel video esclama: "Quest'isola viene spesso definita come la Hawaii d'Europa e per andarci non ti serve il passaporto. È una meta perfetta per conciliare sia il relax che l'avventura, infatti si possono trovare sia spiagge bellissime che trekking mozzafiato a pochi km di distanza l'uno dall'altro. Io ho adorato la foresta Fanal che regala paesaggi da film, prendere il mezzo di trasporto più strano al mondo e vedere i delfini liberi nell'oceano. L'isola è Madeira, meta ancora lontana dal turismo di massa e i voli per raggiungerla partono da 70 euro andata e ritorno. Piccola tip: per visitarla al meglio è necessario affittare un'auto".

