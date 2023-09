Veneto, al bar spunta un contenitore per i soldi con un biglietto cattivissimo: "Devi pagare 1 euro ogni volta che..."

Veneto, sul bancone di un bar a Treviso c'è un contenitore per i soldi trasparente accompagnato da un biglietto infame: ecco perché si deve pagare

Treviso in Veneto è una destinazione affascinante che offre una varietà di attrazioni per i visitatori. Questa pittoresca città è spesso considerata un gioiello nascosto, meno turistica rispetto ad altre più grandi, ma ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Una delle principali bellezze è il suo incantevole centro storico. Le strade acciottolate, i canali tranquilli e gli edifici medievali ben conservati creano un'atmosfera bellissima e romantica. La Piazza dei Signori è il cuore del centro storico, circondata da palazzi antichi come il Palazzo dei Trecento e la Torre Civica.

I canali di Treviso, noti come "cagnani", sono simili a quelli di Venezia, ma su una scala più piccola e meno affollata. Una passeggiata qui è un modo piacevole per esplorare la città e ammirare i suoi angoli pittoreschi. Il Duomo, dedicato a San Pietro, è una chiesa maestosa con una facciata gotica e interni affrescati. Altri luoghi di culto notevoli includono la Chiesa di San Francesco con il suo chiostro e la Chiesa di San Nicolò, con una straordinaria pala d'altare di Tommaso da Modena. Il fiume Sile, che scorre attraverso la città, offre opportunità per piacevoli camminate e gite in bicicletta lungo i suoi argini o in barca. La natura e la tranquillità del corso d'acqua regalano un contrasto piacevole con l'atmosfera vivace del centro storico.

Treviso ospita anche numerosi musei interessanti, tra cui il Museo Bailo, che offre una panoramica sulla storia della città, e il Museo di Santa Caterina, che è ospitato in un convento del XIV secolo e presenta una collezione d'arte sacra. Dal punto di vista eno-gastronomico, la città è famosa per la produzione di prosecco (e una visita alle cantine locali per degustare questo vino spumante è un'esperienza da non perdere) e per essere la 'capitale' del tiramisù, un delizioso dessert. Esso si può assaporare con il suo gusto autentico in uno dei caffè storici della città. E proprio nei bar di questa località del Veneto possono spuntare annunci bizzarri.

In sintesi, Treviso è una città affascinante e autentica che offre una combinazione di storia, cultura, bellezze naturali e prelibatezze culinarie. È un luogo ideale per chi desidera immergersi nella vera Italia e scoprire tesori nascosti lontano dalle folle turistiche. Tuttavia, Treviso - e in generale il Veneto, è famoso per essere un luogo in cui gli abitanti tendono facilmente alle imprecazioni (anche se, chiaramente, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio).

Immaginate i cittadini di Treviso riuniti al bar durante la partita. Cosa potrebbero fare? Guardare il televisore del locale e imprecare se uno dei giocatori della propria squadra fallisce in un obiettivo. Come arginare il problema? Il gestore di un bar ha ben pensato di mettere un cartello (segnalato da @cartelli.veneti su Instagram), accanto ad un contenitore trasparente di soldi. L'avviso - severo, ma giusto, va a far pagare le bestemmie: "1 bestemmia = 1 euro, 3 bestemmie = 3,50 euro, bestemmia d'autore = 5 euro". L'avviso può sembrare cattivissimo, ma per rispettare il buon gusto, la soluzione sembra geniale.

