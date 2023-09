Corea, tiktoker italiano prova il ristorante di Gordon Ramsey: "La gente del posto lo odia"

La Corea del Sud è una delle nazioni asiatiche maggiormente influenzate dallo stile di vita occidentale. Non sorprende come Gordon Ramsey abbia aperto un ristorante qui (non ce ne sono moltissimi in giro per il mondo). Un tiktoker italiano l'ha provato ed ha espresso il suo parere.

La Corea del Sud, forse ancora più del Giappone, è uno dei pochi stati asiatici dove lo stile di vita non è poi così diverso da quello occidentale. Non è un caso che i coreani ascoltino musica in inglese, guardino film americani ed europei e che per la moda prendano grande ispirazione dal mondo occidentale. Come molti sanno, negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento impressionante degli ascoltatori del genere K-Pop (altro non vuol dire che 'Korean Pop'), che ha mischiato la musica tradizionale coreana al pop occidentale ed è diventato uno dei generi più ascoltati del nuovo millennio.

Brand americani ed europei di abbigliamento hanno avuto grande fortuna in Corea del Sud, soprattutto tra i giovani, che li apprezzano di più rispetto ai loro genitori. Altrettanto diffusa è la cucina occidentale, in primis hamburger, pizza e bevande zuccherate a base di caffè; va anche detto che la cucina tradizionale coreana è deliziosa e non è stata di certo sostituita da quella occidentale. Tuttavia i giovani coreani, in occasioni speciali, mangiano volentieri cibi che fino a sessant'anni fa nel loro paese non si erano letteralmente mai visti. Un esempio perfetto è l'apertura di un ristorante che sfrutta l'immagine di Gordon Ramsey, lo chef inglese più famoso al mondo.

Corea del Sud, ecco come si mangia da Gordon Ramsey

Lorenzo Prattico ha viaggiato in Corea del Sud alcuni giorni fa ed ha avuto l'occasione di mangiare nel ristorante (sebbene nel video lo chiami fast food) di Gordon Ramsey. Situato in quello che il tiktoker italiano definisce "centro commerciale per ricchi", sembra non andare particolarmente di moda tra la gente del posto. "I coreani l'hanno un po' odiato. Perché? Perché ha aggiunto al menù un panino da 70 euro con carne Hanwoo, considerato troppo costoso". Ecco cosa ha provato il tiktoker e quali sono state le sue impressioni:

@prattquello e se non ti piace il parmigiano con il tartufo daje, i tuoi genitori hanno figli sani 🍔👨‍🍳 #cibo ♬ suono originale - Lorenzo Prattico

Come si può vedere, Prattico non rimane colpito dal pollo fritto iniziale, dal panino con hamburger di gambero e soprattutto dal burger di 70€, così come giudica negativamente le patatine fritte con tartufo e parmigiano. L'hot dog e il frappè finale, tuttavia, gli hanno permesso di avere un'esperienza quantomeno sufficiente. Un pasto ipercalorico, per il quale ha speso approssimativamente 200€. Sicuramente in Corea del Sud c'è tantissimo cibo tradizionale da provare e forse Gordon Ramsey può passare in secondo piano. Tuttavia i ristoranti dello chef inglese non si trovano in Italia, per cui anche per un italiano rappresentano una vera e propria novità, che inevitabilmente attira i più curiosi.

