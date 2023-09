"Ho pagato un investigatore privato per seguire la mia fidanzata, sono devastato da quello che ha scoperto"

Un uomo ha dichiarato di aver assunto un investigatore privato per spiare la fidanzata, oltre che futura moglie. I piani per il matrimonio, tuttavia, potrebbero essere in pericolo dopo le scoperte del professionista.

I tradimenti sono sempre esistiti e probabilmente esisteranno per sempre, finché l'essere umano abiterà il pianeta Terra. Proprio per la tendenza a tradire da parte di uomini e donne, il lavoro per gli investigatori non mancherà mai. Di certo, rispetto al passato, c'è una novità enorme: gli smartphone, che contengono tantissime informazioni sulla nostra vita privata; se un partner sospettoso riesce a ottenere l'accesso, è probabile che avrà una risposta ai suoi dubbi. Alcuni, però, sono consapevoli della pericolosità dei propri dispositivi in tal senso e per precauzione cancellano chat e foto incriminate.

Ciò che si fa dal vivo, però, non può essere eliminato e in questo l'aiuto di un investigatore privato può essere fondamentale. Un uomo ha ammesso di averne pagato uno per via dei "forti sospetti" che la sua fidanzata e futura moglie lo tradisse in vacanza. La donna si concede da anni una vacanza estiva con le sue amiche e, secondo l'uomo, è lì che avvengono plurimi tradimenti. "Mi vergogno per essere arrivato a tanto", inizia così la lettera anonima dell'uomo. "I miei sospetti si sono rivelati fondati e ora non so come gestire la situazione".

Le scoperte dell'investigatore privato

Su Reddit, l'uomo ha scritto: "L'investigatore privato mi ha fornito prove incontrovertibili della sua infedeltà. Ho il cuore a pezzi. È successo durante una vacanza di sole donne che da anni si concede con le amiche strette". Il tradito, tuttavia, in parte si pente: "Avrei dovuto parlarci io, invece ho delegato a terzi. Da una parte mi dispiace, dall'altra credo che il suo tradimento sia grave. Io la amo, ma dopo quello che ho scoperto non vedo un futuro insieme a lei". Nella parte finale dello sfogo su Reddit, l'uomo ha chiesto consigli su come gestire la situazione. Il suo dubbio è: confessare la questione dell'investigatore privato o chiudere la relazione senza spiegare la ragione a quella che forse è diventata la sua ex?

L'uomo, poche ore più tardi, ha confessato di averne parlato con la sua fidanzata, dicendole di avere prove dell'infedeltà e ammettendo di aver ingaggiato un investigatore privato, per evitare che la colpa ricadesse sulle sue amiche. "Era furiosa, non l'ho mai vista così. Non c'era modo di riparare, ci siamo lasciati subito. Come gesto di cortesia, le ho lasciato alcuni giorni da sola nella casa dove abbiamo convissuto per prendere le sue cose e andare via. Io dormirò in hotel per qualche giorno". Come se non bastasse, ha inviato le prove fotografiche e video ad alcuni fidanzati delle amiche della ex, perché altre ragazze avevano a loro volta tradito in vacanza. Molti gli hanno fatto i complimenti per come ha gestito la situazione e per aver avvisato gli altri uomini traditi. Alcuni gli hanno ricordato che quella era la donna che avrebbe sposato e che lasciarla è stata la scelta migliore.

