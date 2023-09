Città italiane, all'ingresso del parcheggio compare il cartello più divertente di sempre: "Se la sbarra è chiusa..."

Non tutti gli esercizi commerciali sono aperti 24 ore su 24. Un parcheggio ha segnalato nella maniera più comica possibile ai potenziali clienti che se la sbarra è abbassata c'è un motivo e non ha senso provare a entrare ugualmente.

Sono pochi i negozi, in Italia, che rimangono aperti 24 ore su 24. Alcuni fast food in zone centrali delle grandi città si prendono due o al massimo tre ore di pausa, ma trovare locali aperti letteralmente sempre è più difficile. Alcune attività commerciali, tecnicamente, lo sono, ma in certi orari automatizzano il processo. Un esempio sono i parcheggi a pagamento: molti di loro, dalla mattina alla sera fanno in modo che ci sia almeno un essere umano presente, ma nel cuore della notte si affidano alla tecnologia.

D'altronde chiunque potrebbe aver bisogno di prendere la propria auto a un orario inusuale, per un'emergenza o per partire per un lungo viaggio. Per correttezza nei confronti dei propri clienti e per attirarne qualcuno potenziale in più, un parcheggio aperto 24 ore lo specifica chiaramente nella propria insegna. Alcuni, invece, a un certo punto chiudono e non c'è modo di riprendere la propria macchina fuori orario. Lo sanno bene le persone che abitano nei pressi di un parcheggio italiano che, nel modo più divertente possibile, ha sottolineato che se la sbarra è abbassata, è perché il posto - banalmente - è chiuso.

Parcheggio chiuso, sbarra abbassata: il cartello è esilarante

Sopratuttto d'estate, molte persone apprezzano il fatto di non avere orari. Quando si è in ferie, la routine viene spezzata e non c'è realmente bisogno di andare a dormire o di svegliarsi a un determinato orario. Per questo, in molti desidererebbero avere la propria auto a disposizione 24 ore su 24. Purtroppo, però, esistono dei garage che non offrono questo servizio. Un parcheggio italiano, in particolare, ha esposto uno dei cartelli più divertenti visti finora che parla di sbarra abbassata in chiave comica:

Come prevedibile, nei commenti non manca l'utente fissato con la grammatica, che ricorda come in italiano corretto la sbarra non sia "chiusa" ma "abbassata". Una cosa è certa: quando si usano toni diretti mischiati all'ironia, si ottengono sempre risultati soddisfacenti. La metafora del corso di limbo, oggettivamente parlando, è geniale. Il ragionamento da fare è sempre lo stesso: chi lavora in un parcheggio è una persona con famiglia e amici proprio come i suo utenti. Non si può pretendere che sia sempre aperto e sempre disponibile per le esigenze dei clienti. Se non viene precisato che è aperto 24 ore su 24, è inutile insistere e provare a intrufolarsi nella struttura. Soprattutto con il limbo.

