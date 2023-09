Tiktoker prova la pasta più cara al mondo: prezzo e recensione

Quanto costerà la pasta più cara al mondo? Come sarà fatta? Una tiktoker l'ha provato ed ha descritto le sue caratteristiche. Se siete deboli di cuore, non soffermatevi sul prezzo.

La pasta è uno dei tanti piatti simbolo dell'Italia. Un numero altissimo di italiani, a pranzo, la mangia, nelle preparazioni più disparate. Prima dello spaventoso aumento del prezzo del grano, la pasta era uno dei piatti più economici in circolazione, ma dalla primavera del 2022 il prezzo al pacco è salito vertiginosamente. Se fino a pochi anni fa, era normale trovare mezzo chilo di pasta a 60 o 70 centesimi non in offerta, oggi raramente si scende sotto 1€, anche per brand non famosissimi che investono poco in pubblicità. Al mondo, tuttavia, esistono numerose qualità che vanno ben oltre i 2€ al chilo.

In primis esistono qualità prodotte con farine pregiate, dalle proprietà nutrizionali diverse rispetto alla pasta standard. Molto influisce anche il metodo di produzione: se è artigianale o tradizionale, costerà sicuramente di più a quella prodotta in maniera industriale. Un pacco prodotto da un piccolo pastificio con dieci dipendenti sarà inevitabilmente più caro di quella fatta in una fabbrica vera e propria. Esistono alcuni tipi di pasta di cui vengono prodotti pochi (relativamente) tubetti l'anno. Una tiktoker ha provato quella che, a suo avviso, è la confezione più cara in circolazione.

Tiktoker prova la pasta più cara al mondo

L'utente TikTok @dzunglewis ha ordinato a domicilio un pacco della pasta più cara al mondo. La confezione, come prevedibile, non è in plastica ma in cartone con alcuni fiocchi e fogli informativi. Quel che più conta, però, è l'aspetto dei tubetti di pasta. La tiktoker sostiene che sembrano avere il marchio di Gucci sulla superficie. Dopo una breve spiegazione, provvede a cucinarli, prendendo pochi tubetti, giusto l'essenziale per provarli. Prezzo? 270 dollari (circa 250€) per una confezione che non sembra superare il chilogrammo di peso.

Come si vede nella parte centrale del video, alcuni tubetti sono rotti, ma nello scatolo c'è anche una bustina con alcuni pezzi extra per riparare agli inevitabili danni sofferti durante la consegna. La tiktoker non si concentra troppo sul sapore, ma dà a questo piatto un 'solido' (per dirla all'inglese) 9 su 10. Alcuni hanno apprezzato l'unicità del video, altri l'hanno criticata. "Con 270 dollari probabilmente fai la scorta per un anno. Questo è uno spreco di soldi" è uno dei commenti negativi con più cuoricini su TikTok. Insomma, un piatto di pasta dovrebbe unire, invece questo è stato oggettivamente divisivo. Una cosa è certa: molti se lo possono permettere, pochissimi scelgono di spendere 250€ così per un chilo di pasta. Meglio accontentarsi di quella fresca dal pastificio di fiducia per le occasioni speciali.

