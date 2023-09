Pizza o sushi? Non c'è più bisogno di scegliere: l'esperimento della TikToker è geniale (e per niente disgustoso)

Il dilemma di molti nel weekend è: pizza o sushi? Una TikToker risolve il problema presentando una soluzione geniale una volta per tutte!

Scegliere tra la pizza e il sushi è un dilemma culinario che molti amanti del cibo si trovano ad affrontare regolarmente. Entrambi questi piatti hanno un seguito appassionato e offrono esperienze gastronomiche uniche. La difficoltà nel prendere una decisione risiede nella complessità dei fattori da considerare, tra cui gusti personali, umore, situazione sociale e persino aspetti culturali. La pizza è un'icona della cucina italiana ed è amata in tutto il mondo per la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi ai gusti di ognuno. La base di pasta, la salsa di pomodoro e la mozzarella fusa rappresentano la tela su cui è possibile creare infinite variazioni con ingredienti come peperoni, funghi, melanzane, prosciutto e altro ancora. Questo cibo è confortante, soddisfacente e offre una vasta gamma di sapori in ogni morso. È il piatto perfetto da condividere con gli amici o la famiglia.

D'altra parte, il sushi è un tesoro della cucina giapponese, noto per la sua freschezza e la sua presentazione elegante. Questo piatto prevede piccoli bocconcini di pesce crudo o cotto, riso condito con aceto, alga nori e una varietà di ingredienti come avocado, cetriolo, wasabi e zenzero marinato. Rispetto alla pizza è più leggero e offre un'esplosione di sapori, spesso accompagnata da salse come la quella di soia o di sesamo. La scelta tra pizza e sushi può anche dipendere dall'umore del momento. La prima è spesso associata a una cucina confortante e familiare, ideale per serate rilassanti a casa o per occasioni informali con gli amici. Il sushi, invece, può essere considerato una scelta più sofisticata, perfetta per una cena romantica, un ritrovo di lavoro o una serata fuori con un tocco di eleganza.

Inoltre, la decisione può essere influenzata dalla cultura e dalla tradizione personale. Chi cresce con la pizza come parte integrante della sua dieta può avere una predilezione per questo piatto, mentre chi è abituato al sushi potrebbe preferire il suo sapore fresco e distintivo. Ovviamente, non è necessario fare una scelta definitiva tra pizza e sushi. Si può optare per entrambi, magari in occasioni diverse. Questo permette di soddisfare i desideri culinari variando l'esperienza gastronomica. Ma se invece si potesse non scegliere affatto tra una cosa e l'altra?

Pizza e sushi, come averli entrambi allo stesso tempo: l'esperimento di una TikToker è virale

In conclusione, la scelta tra pizza e sushi è una decisione personale che dipende da una serie di fattori, tra cui gusti, umore e situazione. Entrambi i piatti offrono esperienze culinarie uniche e meravigliose, e non c'è niente di sbagliato nell'apprezzarli entrambi per quello che sono. Tuttavia, per chi fosse eternamente indeciso sull'uno o l'altro una TikToker sembra aver trovato la soluzione giusta: un sushi a forma di fetta di pizza.

Come si vede dal video pubblicato dalla content creator @shityoushouldeat, su una base di quella che dovrebbe essere alga nori, vengono posizionati il riso sushi e una strisciolina di tonno. Dopodiché, il tutto è chiuso e arrotolato. Così si crea una sorta di 'cornicione' da attaccare successivamente al resto. Infatti, sempre con alga e riso si crea la fetta triangolare sulla quale vengono aggiunte spezie, mango, altro tonno a dadini e salmone sempre a cubetti. Cetriolo, edamame, salsa rosa e topping di semi di sesamo concludono il 'piatto'. Chiaramente non c'è nulla del cibo napoletano per eccellenza, se non la forma, ma a volte si mangia con 'i cinque sensi'. Pertanto, almeno la vista può essere ingannata da questo sushi sotto forma di pizza. Dove si può gustare questa bontà? Per il momento non si sa.

LEGGI ANCHE: Bari, a Conversano spunta l'avviso di passo parrabile più artigianale di sempre