Imma Tataranni, lo share sale ma c'è una grossa delusione: "Perché dobbiamo pagare il canone per vedere questo?"

Imma Tataranni-Sostituto procuratore risale di share rispetto alla scorsa settimana, ma il pubblico ha da ridire in merito a qualcosa della puntata di ieri: ecco di che si tratta

Uno dei prodotti Rai più apprezzati del momento è indubbiamente Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, fiction giunta ormai alla sua terza stagione. Il merito di tanto successo è in gran parte della protagonista dell'opera, magistralmente interpretata dall'attrice Vanessa Scalera. Naturalmente, però, a decretare il seguito è anche la presenza di altri due talentosi istrioni: da un lato Alessio Lapice nei panni di Ippazio Calogiuri (collega della Tataranni), dall'altro Massimiliano Gallo nei panni di Pietro (marito di quest'ultima). Proprio il terzo personaggio citato ieri ha 'scaldato' più del solito il pubblico della serie tv della televisione di Stato.

In effetti, la storia narrata è quella di un Sostituto Procuratore, Imma che svolge il proprio lavoro nella bellissima cornice di Matera. Il suo modo di risolvere casi è intuitivo, ma in alcuni momenti il personaggio finisce anche per diventare grottesco e, per questo divertente. Oltre alla vita professionale, la Tataranni deve sempre avere a che fare con il proprio privato e, in particolare, con due 'fuochi': suo marito Pietro e colui verso il quale il suo cuore protende, il collega Calogiuri (molto più giovane di lei). È appunto questo ciò che piace tanto al pubblico. Eppure, in questa dinamica, ieri è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai telespettatori.

Imma Tataranni 3, successo per lo share ma il pubblico ha qualcosa da ridire

La puntata di ieri è stata sfavillante dal punto di vista dello share, anche perché ha visto la presenza di attori di un certo calibro (oltre ai già citati e ai fissi che sono talenti indiscussi), come Nunzia Schiano e Nello Mascia. Anche la trama è stata avvincente - non saranno fatti spoiler per chi non volesse recuperarla - con un finale pazzesco che lascia in sospeso il personaggio di Imma e quello di Pietro, soprattutto. Lo share, dopo la settimana scorsa in cui era calato al 25,2% e 4.111.000 telespettatori, è salito al 25,5% e 4.371.000 spettatori (resta comunque inferiore all'esordio con il 27,1% e 4.624.000 spettatori).

Ad ogni modo, malgrado ci sia stata una crescita rispetto alla settimana scorsa e - in generale - siano molti i pareri positivi sulla puntata di ieri, non mancano le critiche. In particolare, ad essere presa di mira sono le scene tra Pietro e Sara (la nuova 'fiamma' dell'uomo). Infatti sono molti i momenti negli episodi di poche ore fa dedicati a loro e sui social abbondano commenti come: "Allora, voi mi dovete spiegare perché devo pagare il canone per guardare Pietro De Ruggeri quando la fiction si chiama Imma Tataranni" o "Vi rendete conto del minutaggio dedicato a questi due piuttosto che ai Calaranni (Calogiuri e Imma Tataranni)?".

