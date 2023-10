Marmotta vede un uomo mangiare un cracker: quando scopre da dove proviene il cibo, la sua reazione è divertentissima

Una marmotta si accorge del fatto che un uomo sta mangiando un cracker. Così le si avvicina e quando capisce la provenienza del cibo, la sua reazione è esilarante

La marmotta è un animale affascinante che fa parte della famiglia dei roditori. Tali creature sono note per la loro somiglianza con le donnole e per la loro abilità a vivere in ambienti montani e collinari. Sono native dell'Europa, dell'Asia e del Nord America e sono spesso associate a regioni montuose, dove si sono adattate a uno stile di vita alpino. Il rapporto tra questi esseri e gli umani è vario e cambia a seconda delle circostanze e dei luoghi in cui convivono. In genere, le marmotte sono una delle principali attrazioni turistiche nelle montagne che abitano. Molte persone visitano le zone in questione con l'obiettivo di avvistarle in libertà. Tuttavia, è fondamentale ricordare che è importante mantenere una distanza rispettosa per non disturbarle, né mettere a rischio la loro sicurezza.

Resta anche vero che l'espansione dell'urbanizzazione e del turismo nelle aree montane ha avuto un impatto sull'habitat naturale delle marmotte. La costruzione di infrastrutture e lo sviluppo delle aree residenziali, dunque, possono portare a conflitti tra marmotte e esseri umani, ad esempio quando le marmotte scavano tane vicino alle abitazioni. In alcune regioni, gli sforzi sono stati fatti per preservare e proteggere questi animali, con la creazione di riserve naturali e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alla conservazione di tale specie.

In passato, le marmotte venivano cacciate per la loro carne e la loro pelliccia. Oggi, questa pratica è stata regolamentata in molte regioni per proteggere le popolazioni dei roditori in natura. In generale, il rapporto tra loro e gli esseri umani può variare notevolmente in base alla località e alle circostanze. Rimane importante rispettare la natura e l'habitat di tali creature, evitando di disturbarle o danneggiare il loro ambiente. Esse svolgono un ruolo importante negli ecosistemi montani e meritano di essere osservate e apprezzate con rispetto e consapevolezza dell'importanza della conservazione della biodiversità. Ma se invece fossero loro a 'disturbare' noi?

Marmotta avvista un uomo che mangia e si fionda da lui: ecco cosa fa quando scopre da dove proviene il cibo

Ci spostiamo in California dove è ambientato un TikTok che sta letteralmente facendo il giro del mondo. Il video, pubblicato da Toulouse (@toulouse936), mostra un uomo che sta tranquillamente mangiando dei crackers in montagna, steso al sole per godersi una giornata di relax e di avvistamenti. Pian piano, tuttavia, arriva un ospite indesiderato: una marmotta.

Il roditore si avvicina pian piano all'uomo, osservandolo e indietreggiando per studiarlo meglio ed essere sicuro che non possa fargli nulla di male. Dopodiché, di fronte all'impassibilità dell'altro, la marmotta annusa il cracker e fa un vero e proprio balzo indietro, come se fosse stupita dall'odore tanto buono emanato dal cibo. L'umano si lascia quindi rubare il salatino, anche se non sembrerebbe felice della circostanza.

Il problema sorge nel momento in cui, terminato il primo cracker, la marmotta ne vorrebbe un altro. Si avvinghia infatti alla spalla dell'uomo per arrivare al salatino tenuto tra le mani, ma l'altro cerca di respingerla. In seguito a diversi tentativi, non solo l'animale riesce nel suo intento, ma comprende anche da dove provenga il cibo: la tasca dell'essere umano. Così, ci mette tutta la testa e recupera altro prodotto croccante da gustare. Infine, si lascia accarezzare dal povero malcapitato che dovrà fare a meno del suo spuntino, ma che potrà dire di aver accudito un roditore.

