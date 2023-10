Il pappagallo non vuole che la sua padrona esca di casa: quello che fa per impedirlo è da attore navigato

Il pappagallo si inventa di tutto per non rimanere da solo: davanti alla padrona di casa fa uno show da attore provetto

I pappagalli sono uccelli straordinari noti per la loro intelligenza e la loro capacità di interagire con gli esseri umani. Questi affascinanti volatili hanno un posto speciale nei cuori di molte persone, sia come animali domestici che come creature selvatiche che vivono nelle foreste tropicali di tutto il mondo. L'intelletto degli animali in questione è un aspetto interessante della loro personalità: essi sono capaci di apprendere una vasta gamma di abilità e comportamenti. Sono famosi per imitare voci umane e suoni ambientali, dimostrando di saper apprendere in maniera straordinaria. Grazie al talento per l'imitazione, possono pronunciare parole e frasi e diventare così compagni eccezionali per le persone.

Tuttavia, l'intelligenza dei pappagalli va ben oltre la mera riproduzione di suoni umani. Questi uccelli sono in grado di risolvere problemi complessi, adattarsi a nuove situazioni e persino imparare comandi e trucchi. Sono animali sociali che possono sviluppare legami profondi con i loro proprietari umani, rispondendo a stimoli emotivi e mostrando affetto e lealtà. Così, il rapporto con loro può essere estremamente gratificante. Molte specie di volatili domestici, come i grigi africani, i cacatua e gli ara, sono conosciute per la loro natura affettuosa e giocosa. Sono spesso desiderati per compagnia grazie alla loro personalità coinvolgente e alla loro capacità di formare forti legami con i membri della famiglia umana.

Tuttavia, è importante sottolineare che l'acquisto e la cura di un pappagallo domestico richiedono responsabilità e attenzione costante. Questi uccelli hanno bisogno di spazio, stimolazione mentale e interazione sociale. Una cattiva gestione o una mancanza di coinvolgimento possono portare a problemi comportamentali o a un declino del benessere dell'animale. Inoltre, è essenziale rispettare le leggi sulla conservazione della fauna selvatica e la provenienza etica degli uccelli. Il commercio illegale di tali volatili è un problema significativo e può danneggiare le popolazioni selvatiche. Il più delle volte comunque, quando si prende un animale del genere, si sa bene a cosa si va incontro. Altre volte, un po' meno...

Pappagallo tenta di tutto per far restare a casa la sua padrona: quello che fa è pura follia

In sintesi, i pappagalli sono uccelli straordinari che incarnano un'incredibile intelligenza e un legame speciale con gli esseri umani. La loro capacità di apprendimento e la loro personalità affascinante li rendono animali domestici unici. Nonostante ciò, la loro cura richiede impegno e responsabilità, e il rispetto delle leggi sulla conservazione della fauna selvatica è essenziale per proteggere le popolazioni di questi meravigliosi volatili. In alcune occasioni, tuttavia, verrebbe da pensare che siano abbastanza abili da proteggere loro stessi da soli, se non dalla cattiveria umana, di certo dalla tristezza. In che senso?

Ebbene, il pappagallo domestico di nome Pippo della TikToker Nunzia Vulpo (@nunziavulpo) avrebbe tre anni e dopo aver imparato già nei primi mesi di vita a parlare, da quest'estate - precisamente da quando la content creator è andata in ferie, in base a quello che si legge sui commenti, avrebbe appreso anche altro. Evidentemente, non volendo rimanere da solo a casa, avrebbe capito di dover fingere di stare male per convincere la padrona a non andarsene. Così, quando percepisce che Nunzia deve uscire, il volatile inizierebbe ad esclamare ripetutamente: "Etciù", come se starnutisse. Insomma, da come si evincerebbe dal video si fingerebbe malato per muovere a compassione la donna, esibendosi in una prova da attore navigato!

