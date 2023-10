Trovano un cane obeso per strada e se ne prendono cura: cosa succede dopo una settimana

Alcuni volontari hanno trovato un esemplare femmina di cane per strada. L'animale era obeso, stanco di vivere e incapace di muoversi. Dopo una settimana di compagnia umana, qualcosa è cambiato.

Per quanto non sia un evento comune, anche un cane può avvertire i sintomi della depressione. Quella canina, proprio come la umana, è una condizione complessa causata da una serie di fattori. quasi sempre c'entra un evento traumatico nella vita dell'animale: il trasloco, la scomparsa di un altro cane o di un umano, ma anche la mancanza totale di interazioni sociali e di stimoli fisici. Altre volte le cause (o concause) possono essere legate a problemi di salute, così come a una dieta inadeguata o sbilanciata.

Quando un cane soffre di depressione, i sintomi più comuni sono la perdita di interesse per le attività quotidiane, l'isolamento e, in generale, comportamenti apatici. Proprio questo è quanto successo a un cane randagio, protagonista di un video virale su TikTok. Ci troviamo in Thailandia: un esemplare femmina di cane meticcio ha una pancia gonfissima ed è stesa a schiena in giù sull'asfalto. Da giorni, chi passa per quella strada affollata su auto o moto deve evitarla per non investirla. I cittadini di quel quartiere si chiedono quanto a lungo quel cane obeso possa restare così. Per fortuna dell'animale, in suo soccorso arrivano alcuni volontari.

Il cane obeso e il salvataggio

I volontari la portano via e si accorgono che è una femmina. Per questo decidono di ribattezzarla Cindy Crawford. Da buona top model, deve essere in forma. Per questo, gli esseri umani la portano con loro nella struttura che gestiscono e le impongono di iniziare una dieta, oltre a svolgere tanto esercizio fisico. I risultati sono quasi immediati: nel giro di una settimana, perde subito i primi chili. Un giorno riesce perfino a concedersi qualche ora al mare, prendendo il sole, nuotando e mangiando perfino dell'anguria. Il suo lento ma significativo recupero è stato documentato in questo video che sicuramente strapperà un sorriso:

@happydoggoniall Cindy Crawford has been here 3 weeks… ⚖️ 2.2kg or 5 Lbs lost ✅ Slimmer of the week for 3 week running 🍉 Her first ever cheat meal with watermelon desert 🏝️ Gentle swim and massage She has a long journey ahead but she’s been putting in the hard work and getting great care. Well done Cindy Crawford. You’re on the way back to a happy and healthy life 🥰 #dogs #streetdog #dogsoftiktok ♬ Home - Edith Whiskers

I volontari assicurano che i primi 2.2 chilogrammi persi sono solo l'inizio di un percorso che lentamente la porterà ad essere di nuovo normopeso e, ancora più importante, felice. Non si sa cosa sia successo all'animale per arrivare a trascorrere ore steso sull'asfalto, ma una cosa è certa: non sarebbe durato a lungo in queste condizioni. Per sua fortuna, ha trovato alcuni esseri umani splendidi che l'hanno aiutata a recuperare in parte la forma e il buon umore. Ora non le resta che proseguire così e mettere alle spalle il periodo no. A quanti umani è capitato di vivere una fase della vita simile? L'ennesima dimostrazione di come i cani abbiano davvero molto in comune con noi.

