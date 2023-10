Milano, prendono un caffè e un succo al bar della stazione e mostrano lo scontrino: "Questa è l'Italia del 2023!"

Milano, vanno al bar della stazione a fare colazione e pubblicano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso per un caffè e un succo di frutta

La colazione è una parte essenziale della giornata per molti, e a Milano, la capitale economica e della moda dell'Italia, le opzioni per farne una deliziosa e soddisfacente sono infinite. Il cibo che si mangia solitamente al mattino in zona riflette la vivacità della città e il suo spirito cosmopolita, mentre abbraccia anche le radici tradizionali italiane. Ovviamente, la colazione all'italiana per eccellenza è quella che inizia con un caffè espresso accompagnato da un cornetto. La brioche del capoluogo lombardo è simile al croissant francese, ma spesso è più ricca e può essere farcita con crema, marmellata o semplicemente spolverata di zucchero a velo.

Se si è a Milano durante le festività natalizie, non è possibile invece perdere il panettone e il pandoro. Questi dolci italiani sono spesso serviti a colazione, tagliati a fette e accompagnati da una tazza di caffè o una cioccolata calda. La girella è un altro dolce amato nel capoluogo lombardo. Si tratta di una specie di brioche a spirale farcita con crema pasticciera o cioccolato. È una scelta popolare per una colazione veloce e dolce. Invece, per chi preferisce qualcosa di più leggero e salutare, molte persone in città optano per fette biscottate spalmate con marmellata o miele. Questa è un'opzione rapida e comoda per chi è di fretta.

Con l'accento crescente sulla salute e il benessere, molte persone a Milano mangiano uno yogurt con frutta fresca per una colazione leggera, ma nutriente. Di certo, però, uno degli aspetti più affascinanti della colazione milanese è la tradizione di fermarsi in un bar per un caffè e un dolce appena sfornato. Molte persone amano iniziare la giornata all'aperto, sedute al tavolo di un locale, osservando il via vai della città. Il cappuccino, una miscela di caffè espresso e latte caldo montato a schiuma, è una scelta tipica in tal senso. Spesso è accompagnato da un dolce o un cornetto. Di recente, per chi ha fame, ci sono anche opzioni più sostanziose come toast con prosciutto e formaggio o uova preparate in vari modi, come strapazzate, alla coque o in camicia. Ma quanto costa fare colazione al bar?

Milano, mostra lo scontrino di una colazione in stazione: ecco quanto ha speso

In sintesi, le colazioni a Milano possono soddisfare ogni preferenza, dai dolci tradizionali alla leggerezza delle opzioni salutari. Ciò che rende questi pasti davvero speciali è la loro versatilità e la possibilità di gustarli in uno dei tanti bar o caffetterie della città. Per quanto concerne i costi, tutto dipende dal locale che si sceglie (ad esempio dalla zona più o meno turistica) e dal cibo ordinato.

Ad esempio, su Instagram un utente - di cui non sarà fatto il nome per privacy, ha pubblicato uno scontrino che segna una spesa di 9 euro per una colazione in stazione composta da un caffè (3,50 euro) e un succo di frutta (5,50 euro). Come didascalia del post, la persona in questione commenta: "E niente… Questa è l’Italia del 2023… Bar all’interno della stazione centrale di Milano!".

