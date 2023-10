Lombardia, prende fusilli al pesto, scaloppina di pollo con patate, vino e acqua: "Ecco lo scontrino del ristorante a Mantova"

Lombardia, si reca per pranzo a Mantova al ristorante e pubblica lo scontrino: ecco quanto ha speso per fusilli al pesto, scaloppina di pollo, patate al forno, vino e acqua

Mantova, una città affacciata sulle acque del fiume Mincio in Lombardia, è celebre per la sua straordinaria storia culturale, artistica e gastronomica. Le attrazioni culinarie del posto sono una parte fondamentale dell'esperienza di visita a questa località. Uno dei piatti più celebri qui è il "Tortello di Zucca". Questo cibo prelibato è un raviolo ripieno di zucca, mostarda (una pasta di frutta) e amaretti. Il risultato è un equilibrio sorprendente di sapori dolci e salati che delizia il palato di chiunque lo assapori. È spesso servito con una salsa di burro e salvia che esalta ulteriormente la sua bontà.

Un'altra specialità mantovana da non perdere è il "Risotto alla Pilota". Questo piatto è preparato con riso, luganega (una salsiccia lombarda), burro, cipolla, vino rosso e formaggio Grana Padano. Il risultato è un risotto cremoso e ricco, perfettamente equilibrato tra sapori intensi e texture deliziose. Mantova però è anche famosa per i suoi prodotti da forno, tra cui la "Sbrisolona", una crostata sbriciolata a base di mandorle, farina, burro e zucchero. Questo dolce ha una consistenza unica, che lo rende croccante all'esterno e friabile all'interno, offrendo una piacevole sorpresa a ogni morso.

I formaggi sono una parte essenziale della cucina mantovana. Il "Grana Padano" e il "Salva Cremasco" sono alcuni dei più amati della regione, spesso serviti come aperitivo o accompagnamento a piatti principali. Per chi ama i piatti a base di carne, il "Cotechino di Mantova" è una prelibatezza da gustare. Questo salsicciotto di maiale viene cotto lentamente e servito con purè di patate e lenticchie, tradizionalmente durante le festività natalizie. E non manca anche una varietà di piatti di pesce grazie alla posizione della città vicina al Lago di Garda e al fiume Mincio. Infine, la località è famosa per il suo "Vinsanto". Ma quanto costa mangiare in questa parte di Lombardia?

Lombardia, spunta lo scontrino di un pasto a Mantova: ecco quanto si spende per un menù completo

In conclusione, le attrazioni culinarie di Mantova sono una parte integrante dell'esperienza di visita a questa città della Lombardia. Assaporare le delizie qui è un viaggio nei sapori autentici dell'Italia, una esperienza che lascia un'impronta indelebile e un palato soddisfatto. Ma quali sono i costi per mangiare? Ovviamente tutto dipende da cosa si vuole ordinare e in che luogo. Di certo nutrirsi con prodotti tipici e costosi, può avere un prezzo maggiore, rispetto a pasti più modesti.

Ad esempio, su Facebook in un gruppo pubblico che si occupa di recensire trattorie e ristoranti, è spuntato da parte di un utente - di cui non sarà fatto nome per privacy, uno scontrino di un locale. Quest'ultimo segna una spesa di 13 euro per primo, secondo, contorno e bibite. Infatti, l'ordine effettuato è stato composto da fusilli al pesto con pomodorini, scaloppina di pollo al limone e patate al forno.

