"Non vado a letto con un uomo da due anni", la modella confessa il motivo (imbarazzante)

Una modella ha dichiarato che l'ultima volta che è andata a letto con un uomo risale a due anni fa. Quale sarà il motivo? A suo avviso, la colpa è tutta da attribuire agli uomini.

Basta essere belle fisicamente per uscire con uomo? Nella maggior parte dei casi sì. D'altronde leggendo i commenti alle foto delle belle ragazze su Instagram si capisce quanta adulazione ci sia per chi ha un bel fisico. Commenti pubblici, per l'appunto: non osiamo immaginare quanti di loro scrivano in privato nella speranza di invitare la ragazza in questione per una cena. Eppure, anche in questo campo esistono le eccezioni. Amber 'Sweetheart' Johanssen sostiene che l'ultima volta che è andata a letto con un uomo risale a due anni fa.

"Non ho un appuntamento con un uomo da due anni e non sono celibe per scelta. Non trovo l'uomo adatto. Il mio lavoro rovina la mia vita sentimentale e anche quella sotto le lenzuola. Troppi uomini hanno paura di me, hanno paura ad approcciarmi perché mi vedono troppo bella. Mi è successo pochi giorni fa: avevo finalmente un appuntamento, ma lui lo ha cancellato all'ultimo istante. Sono abbastanza sicura che l'abbia fatto perché spaventato dal mio successo e dalla mia bellezza", è il passaggio chiave di un'intervista alla modella sopracitata, riportata da The Mirror.

La modella in bianco da due anni

La modella sostiene di guadagnare oltre 60.000€ al mese solo lavorando online - e possiamo immaginare quale tipo di contenuti pubblichi per incassare così tanto. Di certo le attenzioni non le mancano, ma si limitano a complimenti virtuali, mentre nella vita reale è più sola che mai. "Ho provato le app di incontri. Alcuni pensano che sia un account finto, altri cercano il mio nome, trovano le mie foto piccanti e questo rovina subito tutto". E ancora: "Più di uno mi ha detto che si vergognerebbe a farsi vedere con me. Quasi nessuno vuole sapere chi sono al di fuori del mio lavoro".

La donna è metà svedese e metà inglese, ma tende a cercare uomini del Regno Unito: "Gli svedesi sono poco romantici e quasi sempre tirchi. Amo gli inglesi! Amo come parlano e il loro modo di fare sempre scherzoso". Cosa cerca la modella? "Qualcuno intelligente, gentile, educato e che non sia tirchio. In Svezia quasi tutti gli uomini chiedono di dividere il conto a metà. Per me non è un problema pagare, ma è il gesto che rovina tutto. Odio chi fa così". Nonostante i tentativi, sono due anni che non ha un appuntamento vero e proprio e da una parte è rassegnata, dall'altra speranzosa: "Devo ammettere che mi sono un po' rassegnata, perché gli uomini non si metterebbero con una che fa il mio lavoro. Al contempo vorrei trovare un uomo che mi accetti per quello che sono. Una cosa è sicura: non smetterò di cercarlo".

