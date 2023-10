Argentina, italiano espatriato maledice i coinquilini: "Guardate che ho trovato in bagno"

Un italiano che vive in Argentina in una casa mista ha criticato duramente i suoi coinquilini. Al rientro a casa, ha trovato una presenza parecchio spiacevole nel bagno, che ha sollevato numerosi interrogativi.

Negli ultimi mesi, il tema dei migranti è tornato in auge come prima del Covid. È solo l'inizio della campagna elettorale in vista delle elezioni europee che si celebreranno il 1° giugno 2024. La domanda che molti si pongono è: può in italiano essere contrario all'immigrazione dato che il nostro è un popolo che, fino a pochi anni fa, si spostato in massa? È stato stimato che tra Ottocento e Novecento almeno 30 milioni di italiani abbiano lasciato il proprio paese per trasferirsi altrove. Molti andavano verso le Americhe: non necessariamente quella del Nord, ma anche e soprattutto quella del Sud.

Già, perché tra il 1870 e il 1925, circa 2,5 milioni di italiani hanno scelto l'Argentina come luogo per iniziare una nuova vita. La stragrande maggioranza di essi si concentrò tra Buenos Aires, Santa Fé e provincia di Entre Rios. Non è un caso che nel 2023 l'Argentina sia la nazione straniera con la maggiore presenza italiana. Oltre cento anni dopo, si può affermare che i migranti italiani abbiano apportato molti benefici all'economia del posto. Tuttavia non va sottovalutato che si trattava, per gran parte, di persone senza nulla da perdere. Edmondo De Amicis (autore del libro 'Cuore'), parlando con un emigrante, ascoltò questa frase: "Peggio di come stavo non mi può capitare nulla. Tutt'al più farò la fame, come la pativo a casa".

Argentina, italiano maledice i coinquilini

Nel 2023, l'economia argentina è tutt'altro che florida. Se qualcuno reputa alta l'inflazione italiana (+5,3% a settembre), quella della nazione sud americana è al 124%. Quasi un argentino su due (il 40%) vive in condizioni di povertà. Insomma, oggi trasferirsi qui in cerca di opportunità economiche non sembra la scelta migliore. Un italiano residente in Argentina ha raccontato un episodio di vita vissuta, con protagonisti i suoi coinquilini. Al rientro a casa, si è recato in bagno. Questo è quello che ha trovato:

Ebbene sì: un rospo. A suo avviso, l'animale è stato attratto dagli stracci da pavimenti umidi che erano per terra e si è 'rifugiato' in quell'angolo della casa. Esistono alcune specie di rospo velenose, ma sono rare e non attaccano gli esseri umani, se non vengono provocate. Al di là del fatto che sia innocuo, in realtà nessuno si sentirebbe a proprio agio se, tornando a casa, trovasse un rospo in bagno. La speranza è che la persona in questione abbia abbastanza sangue freddo da riuscire a convincere, con molta calma, l'animale a uscire.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez, il dramma dietro la scelta di lasciare l'Argentina: non lo aveva mai rivelato prima