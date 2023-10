Il Paradiso delle Signore, Umberto Guarnieri lontano dall'atelier fa un incontro inaspettato: "A un certo punto..."

Il Paradiso delle Signore, Roberto Farnesi che nella fiction presta il volto a Umberto Guarnieri fa un incontro inaspettato: ecco in chi si è imbattuto

Una delle fiction Rai più amate della televisione italiana è indubbiamente Il Paradiso delle Signore. Questo prodotto va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio del primo canale della televisione di Stato, subito dopo il programma timonato dalla conduttrice Caterina Balivo, La volta buona. Un'ora quella trasmessa da Rai 1, in cui moltissimi sono i telespettatori interessati. Basti pensare che lo share raggiunto è sempre molto alto e in alcuni casi i numeri battono quelli della diretta competitor Canale 5.

Il Paradiso delle Signore, come si intuisce dal titolo, racconta delle vicende sentimentali e professionali delle Veneri, commesse all'atelier Paradiso. Quello che interessa, tuttavia al pubblico sono soprattutto gli intrighi che di volta in volta vengono fuori. Così, con il tempo, nonostante il prodotto audiovisivo fosse inizialmente pensato per essere trasmesso una volta a settimana la sera, è arrivato lo spostamento al pomeriggio, in fascia quotidiana. Ciò significa che molti telespettatori che lo vedevano la sera hanno iniziato a seguirlo con ancora più passione dopo la Balivo. Abili nel traghettare le persone davanti allo schermo, anche gli attori della fiction, tra i quali spicca da anni Roberto Farnesi, Umberto Guarnieri nella serie.

Il Paradiso delle Signore, Umberto incontra qualcuno inaspettatamente: ecco chi

Roberto Farnesi, al di là de Il Paradiso delle Signore, è un attore molto noto e apprezzato dal pubblico. Tuttavia, soprattutto in questa fiction riesce a brillare quotidianamente e le vicende del suo Umberto Guarnieri, in questo periodo collegate in particolar modo a quelle di Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) appassionano davvero i telespettatori. Questi ultimi lo seguono anche sui social dove l'istrione vanta 152.000 follower. Proprio a loro non sarà sfuggito un incontro inaspettato che Farnesi ha fatto ben lontano dall'atelier Paradiso.

Partiamo dalle premesse. Come molti di coloro i quali lavorano nel mondo dello spettacolo e non, Roberto ama tenersi in forma smagliante. Questo almeno è ciò che traspare da una delle sue ultime storie Instagram nelle quali semplicemente fa jogging per allenarsi. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse per qualcuno in cui si è imbattuto durante la sua corsa quotidiana. Potete stare tranquilli, non c'entra Il Paradiso delle Signore! Non si tratta di nessuno dei protagonisti. Semplicemente, Farnesi ha incontrato delle... pecore sul suo cammino!

Esatto, avete capito bene. Nella storia Instagram incriminata, si vedono dapprima le gambe di Farnesi che procedono a passo spedito per l'attività fisica e poi un vero e proprio gregge che attraversa le strade della città in tutta tranquillità. "Fai jogging e a un certo punto...", scrive così l'attore su Instagram.

LEGGI ANCHE: Abruzzo, non solo Pescocostanzo! Vicino Chieti "c'è proprio un bel borgo con un imponente castello": il racconto del TikToker