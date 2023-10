Abruzzo, non solo Pescocostanzo! Vicino Chieti "c'è proprio un bel borgo con un imponente castello": il racconto del TikToker

Abruzzo, non c'è solo Pescocostanzo come bel borgo in questa regione: ecco dove andare vicino Chieti per una passeggiata di un paio d'ore e una visita a un castello imponente

L'Abruzzo, una regione situata nel cuore dell'Italia, è celebre per la sua bellezza naturale, che spazia dalle montagne della catena appenninica fino alle coste del Mar Adriatico. Tuttavia, oltre ai suoi paesaggi mozzafiato, il luogo vanta una miriade di borghi incantevoli che affondano le radici nella storia, custodendo tradizioni millenarie e offrendo ai visitatori una finestra autentica sulla vita italiana.

Situato nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ad esempio, Pescocostanzo è uno dei borghi più suggestivi della regione. Questo borgo medievale, con le sue strade lastricate, le case in pietra e le chiese antiche, è un luogo di una bellezza straordinaria. Il posto è noto per le sue tradizioni religiose, tra cui la Settimana Santa, durante la quale le strade si riempiono di processioni e riti religiosi. Ma non c'è solo questo magnifico paese da esplorare nella regione.

Altro borgo bello è Santo Stefano di Sessanio, situato nelle montagne del Gran Sasso. Esso è un esempio di conservazione storica e architettonica. Con le sue case in pietra e i tetti di ardesia, sembra essere rimasto immutato nel tempo. C'è poi Scanno, un pittoresco luogo, celebre per le sue dimore con i balconi di legno e per il suo lago, che riflette le maestose catene montuose circostanti. Il posto è anche noto per la tradizione della "sposa rapita", che viene celebrata durante il Carnevale e coinvolge una festa di matrimonio simulato. Oltre a questi citati, tuttavia, vi è anche un piccolo borghetto che vale la pena visitare e di cui tratta un TikToker all'interno di un suo video.

Abruzzo, ecco dove andare vicino Chieti secondo il TikToker: "È proprio un bel borgo"

Il TikToker reveliozaifa (@reveliozaifa) in un suo video parla di un borgo bello come i precedenti e che merita una visita in Abruzzo: "Questo qui è proprio un bel borgo. La zona è conosciuta più che altro per i suoi trabocchi, cioè queste belle strutture in legno sul mare. Nell'entroterra però è possibile visitare questo paesino. È molto piccolo e si gira tranquillamente in un paio d'ore. È famoso soprattutto per il suo imponente castello. Pensa addirittura che nel 1943 ospitò i Savoia".

Dopodiché, il content creator spiega: "Castello a parte è piacevole girare per le sue stradine medievali e vedere questa piazza costruita sopra una strada". Infine, scioglie il dubbio in merito alla posizione di questo luogo incantato - come potete vedere dalle immagini del video allegato all'articolo: "Dove mi trovo? Questo paesino affascinante è Crecchio, in Abruzzo". E voi? Lo conoscevate?

