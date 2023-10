Napoli, prendono cozze, insalata e caponata di mare, schiacciata con porchetta, patatine e bibite: ecco lo scontrino del ristorante

Napoli, vanno al ristorante e ordinano in tre impepata di cozze, insalata di mare, due caponate di mare, una schiacciata con porchetta, patatine fritte, due bottiglie d'acqua e una birra: ecco quanto hanno speso

Napoli, la splendida città che culla la baia del Vesuvio, è rinomata in tutto il mondo per la sua cucina deliziosa e ricca di storia. Le attrazioni culinarie qui non si limitano alla pizza, anche se questa città è famosa per aver dato origine al celebre alimento soprattutto nelle due varianti della Margherita e della Marina (la prima condita con pomodoro, mozzarella di bufala, basilico e olio, e la seconda con semplice salsa di pomodoro, aglio, origano e olio). Il capoluogo campano offre un mondo culinario affascinante che unisce la tradizione, l'autenticità e i sapori intensi.

Un altro piatto celebre di Napoli è la pasta. Gli spaghetti al pomodoro, conditi con una salsa di pomodoro fresco, basilico e olio d'oliva, sono un classico intramontabile. Ma la città è anche famosa per piatti come gli spaghetti alle vongole, al pesto napoletano e al famoso ragù napoletano, la base della lasagna e altre prelibatezze. I frutti di mare, dai calamari fritti alle cozze, sono un'altra attrazione culinaria qui. Il golfo offre una varietà di pesci e crostacei freschi che vengono cucinati in una miriade di modi deliziosi. Da non perdere, ad esempio, il pesce al forno, cucinato con limone, aglio e olio d'oliva, o il baccalà alla napoletana, un piatto di merluzzo stufato con pomodoro e olive.

Napoli è anche celebre per i suoi dessert. Il babà, la pastiera, la sfogliatella e gli struffoli sono solo alcune delle delizie che si possono trovare nelle pasticcerie locali. Questi dolci riflettono l'amore dei partenopei per i sapori dolci. E non si può dimenticare il caffè napoletano, che è tra i migliori al mondo. Gli abitanti del capoluogo campano amano il loro caffè denso e forte, spesso accompagnato da un cornetto. Infine, per gli amanti del cibo di strada, la città offre una varietà di prelibatezze da gustare al volo,dalla pizza a portafoglio alle frittatine di maccheroni. Ma quali sono i costi di tante bontà?

Napoli, mangiano in un ristorante in centro: ecco quanto segna lo scontrino

In effetti, Napoli è una delle capitali culinarie d'Italia. La sua cucina è ricca di sapori autentici, ingredienti di alta qualità e tradizione. Se si ama il cibo, la città è un paradiso che delizia con la sua autenticità e la sua varietà di piatti prelibati. Ma quanto costa mangiare in zona? Ovviamente non c'è una risposta sola a questa domanda perché, come per tutto il resto del mondo, esistono locali più o meno economici anche a seconda della zona.

Su TikTok, tuttavia, è spuntato lo scontrino di un utente - del quale non sarà fatto il nome per privacy, che ha testimoniato qual è stata la spesa per tre persone in un ristorante. L'ordine effettuato in centro a Napoli è stato composto da: un'impepata di cozze, un'insalata di mare, due caponate di mare, una birra, due bottiglie d'acqua, una schiacciata con porchetta e patatine. La ricevuta segna 50 euro, ovvero 16,67 a testa.

