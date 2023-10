Uomo mostra com'è vivere in un aereo trasformato in casa: "Un'esperienza da sogno"

Sono sempre di più le persone che vivono in case che un tempo non erano... case. Un tiktoker ha mostrato com'è abitare in un aereo dismesso, che lui stesso ha arredato con estrema cura.

Forse anche prima molte persone vivevano in edifici diversi dalle 'normali' case. Oggi veniamo a sapere della loro esistenza anche e soprattutto grazie ai video sui social network. Chi usa tutti i giorni TikTok, YouTube, Instagram e simili sa bene che contenuti del genere abbondano. Abbiamo conosciuto gente che vive in fari o torri di osservazione; ma anche in case galleggianti, case sugli alberi, sotterranee e via discorrendo. Una menzione a parte li meritano alcuni tipi di abitazione che seguono le mode del momento.

Le case mobili, ad esempio, sono sempre più numerose. I camper esistono da decenni, ma molte persone anziché usarli come mezzo di trasporto per un periodo di vacanza, vi si sono stabiliti. Inoltre i modelli più moderni hanno veramente tutti i comfort e non fanno rimpiangere troppo le comodità di un'abitazione immobile. C'è poi chi, per una scelta di vita, opta per delle case minuscole. Si chiama "minimalism" ed è un trend in crescita: una persona vive in uno spazio piccolo per avere un minore impatto ambientale in termini di consumi, produzione di immondizia e, in generale, fa in modo di tenere solo lo stretto necessario in casa. E poi c'è chi ha scelto di andare a vivere in un aereo.

Uomo vive in un aereo: gli interni sono bellissimi

Smaltire un aereo non più funzionante o attempato non è come smaltire un'automobile. Alcuni rimangono fermi per decenni in appositi 'cimiteri'. Chi li acquista per dare loro nuova vita fa un favore a sé stesso e all'ambiente. Un utente di TikTok ha ottenuto i suoi 15 minuti di fama grazie al video con cui mostra com'è vivere a bordo di un aereo. Nei primi secondi, fa un ragionamento inattaccabile: "Oggi costrituire è una casa è costosissimo. Con un aereo, ne hai una gran parte già pronta". Poi mostra l'ingresso e la camera da letto e tutti gli altri ambienti. Lasciamo parlare le immagini:

Come si può vedere e sentire, il proprietario ha ammesso di averla messa in affitto su Airbnb e i prezzi variano da 300 a 600 dollari a notte in base al periodo. Nei prossimi mesi, installerà una Jacuzzi esterna per godersi le giornate di bel tempo. Importante specificare che la casa nell'aereo si trova in Alaska, dove gli inverni sono freddissimi. Al contempo, però, questo è uno dei pochi posti al mondo dove poter osservare l'Aurora Boreale e farlo mentre si è in ammollo in un idromassaggio è davvero un sogno. Insomma, una casa con molti più pregi che difetti: è spaziosa, pulita, moderna, unica e completa. Inoltre ha un parcheggio che definire grande sarebbe riduttivo. Per gli amanti delle scelte di vita sui generis, vedere questo video è goduria pura.

