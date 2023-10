Toscana, basta Volterra! Vicino Pisa c'è "un borgo dove moderno e antico si fondono perfettamente": parola di TikToker

Toscana, non c'è solo Volterra vicino Pisa come borgo che vale la pena visitare. Anzi, ve n'è uno in cui moderno e antico si fondono secondo la testimonianza di una TikToker

La provincia di Pisa, situata nella splendida regione della Toscana, è rinomata per i suoi borghi affascinanti e i paesaggi pittoreschi. Oltre alla celebre città e alla sua iconica Torre Pendente, questa zona ospita molti borghi incantevoli, ognuno con una storia ricca e una bellezza unica. Volterra, ad esempio, è nota per il suo fascino senza tempo, con le sue mura medievali ben conservate, le strade lastricate e le affascinanti piazze. La città è ricca di storia, con una grande eredità etrusca, romana e medievale. Uno dei punti salienti qui è il Teatro Romano ben conservato e l'Alabastro, una pregiata pietra locale, che viene lavorata e trasformata in opere d'arte dai maestri artigiani del luogo.

Oltre a Volterra, da segnalare anche San Gimignano: questa città collinare è celebre per le sue torri medievali, che ne dominano il profilo. È un luogo affascinante, noto per la sua architettura medievale e le sue strade strette, che offrono una vista spettacolare sulla campagna circostante. Il centro storico è un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO e ospita numerose chiese, musei e ristoranti che servono cucina toscana autentica.

Situato nella Valdera, c'è poi Lari, un affascinante borgo che offre un'atmosfera tranquilla e un'architettura medievale ben conservata. Il Castello dei Vicari, situato nel centro del paese, è una delle principali attrazioni ed è famoso per le sue torri e i suoi affreschi. Sempre nella Valdera, però, c'è un altro borghetto meno conosciuto, ma a dir poco spettacolare. Ne parla una TikToker.

Toscana, non solo Volterra: ecco un borgo che "devi assolutamente visitare" secondo una TikToker

La TikToker di viaggi sentichiviaggia1 (@sentichiviaggia) ha recentemente pubblicato un video che testimonia come tra i borghi della Toscana non lontani da Pisa ce ne sia uno "che devi assolutamente visitare". Così inizia il filmato della content creator che porta il pubblico social alla scoperta di un posto meraviglioso. "Perché? Perché è un museo di arte contemporanea a cielo aperto dove moderno e antico si fondono perfettamente. Divertiti ad esplorare il centro storico per trovare la parete fatta con gli sguardi degli abitanti, i chiassi artistici e luminosi, la strepitosa passerella sospesa sul vuoto e moltissimo altro". E non è finita qui.

L'invito della TikToker continua: "Inforca poi una bici elettrica per esplorare i dintorni, raggiungi così i giganti che sbucano da una delle discariche più all'avanguardia d'Europa e un borghetto coloratissimo, ricco di opere d'arte, realizzate da artisti di fama internazionale. Mi trovo a Peccioli, in provincia di Pisa". Insomma, il nome del borgo è Peccioli. E voi? Ci andrete?

