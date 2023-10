Campania, altro che Bagnoli Irpino! Vicino Benevento "non puoi perdere l'eccezionale sagra dei funghi porcini": il racconto della TikToker

Campania, tra le sagre più buone non c'è solo quella di Bagnoli Irpino. Non lontano da Benevento vi è una delle sagre dei funghi porcini più amate della regione: la testimonianza di una TikToker

Cusano Mutri, questo il pittoresco paese situato nelle colline della Campania, vicino a Benevento, noto per le sue eccezionali attrazioni culinarie e dove si sta tenendo la sagra in questione (senza nulla togliere a quella di Bagnoli Irpino che è altrettanto gustosa e che invece avrà luogo tra qualche giorno). Tale borgo, affacciato sulle verdi colline dell'Irpinia, è un luogo in cui la tradizione gastronomica è celebrata e custodita con orgoglio. Una delle attrazioni culinarie più emblematiche qui è senza dubbio il fungo porcino, noto localmente come "il cardoncello". Esso, diffuso nei boschi circostanti, è una vera delizia per gli amanti della cucina.

Il cardoncello è apprezzato per il suo sapore ricco e terroso, che si sposa splendidamente con piatti come risotti, zuppe e carne alla griglia. È un ingrediente chiave in molte ricette tradizionali, che si tramandano da generazioni, e rappresenta un'eccellenza culinaria di Cusano Mutri. Oltre ad esso, il tartufo è un altro tesoro gastronomico che si trova nelle foreste circostanti. Un'altra specialità culinaria di questa città della Campania è la salsiccia, fatta con carne di maiale di alta qualità e aromatizzata con spezie e erbe locali. Tale carne è spesso affumicata e può essere gustata sia fresca che stagionata. La sua qualità e il suo sapore distintivo la rendono un'aggiunta irrinunciabile a molte tavole nella zona.

La cucina di Cusano Mutri è anche influenzata dalla sua posizione nelle colline della Campania, con una produzione agricola abbondante. Qui si coltivano olive, uva, pomodori e cereali, che costituiscono la base per piatti deliziosi come il famoso "cavatelli con sugo di pomodoro", un piatto semplice ma ricco di sapore. Infine, per chi ama il formaggio, c'è il pecorino, un formaggio di pecora prodotto localmente e stagionato per ottenere un sapore unico e robusto. Insomma, di cibo buono da queste parti ve n'è. Allora non si può che raccogliere la testimonianza di una TikToker in merito.

Campania, "Vero fan delle sagre? Allora non puoi perderti quella dei funghi a Cusano Mutri": la testimonianza su TikTok

Una TikToker nota come Nonsokkefare Eventi Campania (@nonsokkefare) ha pubblicato un video in cui mostra com'è strutturata la sagra del fungo porcino a Cusano Mutri: "Vero fan delle sagre? Allora non puoi perderti la sagra dei funghi a Cusano Mutri. La sagra si svolge in tutto il Centro Storico, dove in un primo momento potrai godere di tutti gli stand gastronomici e di musica dal vivo. Potrai proseguire il tuo percorso per il paese, soffermandoti ad assaggiare diverse specialità del posto a base di funghi porcini. Non farti ingannare dalle salite che troverai perché in ogni portone ci saranno stand gastronomici, angoli dove sederti per mangiare e ancora tanta musica".

La content creator continua: "Dopo aver fatto il giro dei vicoli del paese, non potrai dire di no a un ottimo piatto di pasta, patate e funghi. E proseguendo per i vicoli, il profumo di questi formaggi attirerà di sicuro la tua attenzione. Io sono tornata a casa soddisfatta e ovviamente con un souvenir". Infine, dopo aver mostrato il pacchettino di funghi acquistato, la TikToker scrive in didascalia al post: "Un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e dei funghi porcini! Fino al 15 Ottobre 2023 nell’incantevole paesaggio di Cusano Mutri, un pittoresco comune in provincia di Benevento". Convinti ad andarci?

