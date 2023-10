Padrona 'rifiuta' il bacio del suo cane, la reazione dell'animale è divertentissima

Una donna ha fatto un gesto di stizza dopo che il suo cane l'ha baciata, come a volerlo rifiutare. L'animale si è sentito offeso da quella reazione ed ha fatto qualcosa di esilarante.

Chiunque abbia un cane è stato baciato almeno una volta. Il modo in cui lo fa più comunemente è tramite la lingua, leccando il viso o le mani del proprio padrone. Si tratta di un gesto inequivocabile di affetto e fiducia, con il quale viene espresso il desiderio di stabilire un legame. Anche quando, più semplicemente, tocca la mano dell'essere umano con il proprio naso, è un segnale d'affetto, oltre che una manifestazione di felicità.

A tal proposito, esistono varie scuole di pensiero. Moltissimi padroni si fanno tranquillamente leccare in faccia dai padroni, mentre altri evitano. D'altronde il cane usa la lingua per moltissime azioni che non sono igieniche ed è a contatto con i germi 24 ore su 24, specie se trascorre del tempo all'esterno. E non aggiungiamo altro. La buona notizia è che si tratta di un gesto quasi innocuo: è estremamente raro che un essere umano soffra conseguenze di salute gravi dal bacio di un cane. Su TikTok e siti simili vediamo decine e decine di video simili. Una di loro ha fatto qualcosa di diverso: ha mostrato disprezzo per il gesto d'affetto del suo amico a quattro zampe.

Il cane la bacia, lei lo 'rifiuta': la reazione dell'animale non ha prezzo

Quello che sembra a tutti gli effetti un meticcio si trova sul letto e a pochi centimetri da lui, stesa, c'è una ragazza che indossa felpa con cappuccio e cappellino di lana in casa che riprende la scena. Anche il cane indossa una sorta di bandana al collo. Mentre lei regista, il meticcio le dà un tenero bacio, leccandole la guancia. Lei fa un rapido movimento con la testa, come a voler rifiutare i prossimi eventuali baci. Come reagirà il cane davanti a questa manifestazione di disprezzo?

@memezar The laugh at the end caught me off guard 🤣🤣🤣🚨Follow @Memezar for your daily dose of funny content 🚨 #Memezar (Mariah Kringlie via @ViralHog) ♬ original sound - Memezar

Incredibile ma vero: il cane le dà una sorta di schiaffo con la zampa e assume un'espressione facciale decisamente contrariata. Non a caso, la padrona scoppia immediatamente a ridere e interrompe il video. Nei commenti, come prevedibile, si è scatenato l'inferno. "Scordati i miei baci in futuro", scrive qualcuno che impersona il cane. "Il piccolo colpo di karate non me l'aspettavo", commenta un altro utente. Non si rifiutano i baci di Fido e questa ragazza l'ha capito una volta per tutte. È rarissimo vedere un cane 'colpire' in questo modo la propria padrona. Molti, per esprimere disappunto, abbaiano o ululano, ma una sorta di schiaffo (totalmente innocuo) non si era mai visto. Alcuni cani assumono comportamenti tipici degli umani e questo è sicuramente uno di loro.

