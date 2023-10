Cartelli, in un bagno ne compare uno che invita a "spingere", qualcuno a penna aggiunge questo

I cartelli con indicazioni di varia natura aggiungono un tocco di personalità ai bagni. In una toilette, ne è comparso uno che si presta molto facilmente a doppi sensi e non a caso qualcuno ha fatto un'aggiunta a penna esilarante.

L'Italia è il paese dei cartelli. Non è un caso che Cristiano Militello a 'Striscia la notizia' abbia creato una vera e propria rubrica su questa singolare forma di comunicazione scritta. Li troviamo ovunque: nei mercati, sulle porte dei bagni, all'ingresso delle attività commerciali e via discorrendo. Molti sono comici, altri sono severi. Un ambiente in cui tendiamo a leggerli spesso è il bagno: che sia dell'università, del bar, del ristorante o un bagno pubblico, si trovano spesso.

Quasi tutti usano i cartelli invitando a tenere pulito. Le scelte lessicali, tuttavia, possono essere molto diverse l'una dall'altra. Qualcuno punta sull'orrido: memorabile un pub che ricordò come "le mani che fanno i panini sono le stesse che puliscono i bagni". Altri provano la strada di mettere in discussione la virilità degli utenti: c'è chi invita a "fare centro" come si vantano di fare con le donne, oppure ricorda che "lo strumento è meno lungo di ciò che si pensi". Insomma, ognuno usa lo stratagemma che vuole. Nella toilette di un ristorante, qualcuno ne ha fotografato uno che gioca sul doppio senso, riguardo lo scarico.

Cartelli, quello ambiguo (e la scritta sotto) conquistano tutti

Altre volte, più che invitare gli utilizzatori a tenere pulito, vengono affissi cartelli per segnalare eventuali malfunzionamenti. Un esempio è lo scarico, che potrebbe essere rotto o difettoso. Proprio per informare i clienti che lo scarico ha bisogno di essere premuto più volte, i gestori di ristorante hanno affisso un avviso in cui chiedono di "spingere forte e più volte". Una frase che si presta a molteplici interpretazioni. Non a caso qualcuno a penna ha fatto un'aggiunta esilarante: "Come disse lu poru Mariano a la farmacista":

Nulla da aggiungere: questo è uno dei cartelli più esilaranti mai visti in un bagno. Altro che il banale: "Trovare pulito è un piacere, lasciare pulito è un dovere". Il mondo dei cartelli è variegato e variopinto. Se ne trovano di ogni tipo. Uno dei più clamorosi scovati di recente arriva dalla Spagna. I lavoratori di un ufficio hanno creato un grafico con i colori dell'urina e hanno fatto notare a un collega che non scaricava mai come la sua minzione fosse eccessivamente scura. Un altro cartello molto originale, che con testo e immagini spiega il punto di vista di alcuni colleghi stanchi di tirare lo scarico e preoccupati per la salute di un loro pari.

