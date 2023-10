Coppia fa il test del DNA "per curiosità", ma l'esito li fa lasciare subito

Molte persone si sottopongono al test del DNA per scoprire di più sulle proprie origini. Una giovane coppia lo ha fatto "per curiosità", ma gli esiti hanno - di fatto - rovinato il loro rapporto, mettendo (per ora) la parola 'fine'.

I test del DNA sono un modo molto interessante per scoprire di più sulle proprie origini. Tantissime persone sono venute a conoscenza di informazioni prima ignorate, come magari il fatto di discendere da una famiglia dell'Est Europa, dell'Africa del Nord o perfino dell'Asia. Spesso a farlo sono membri della stessa famiglia, ma è altrettanto comune che a ordinare il kit sia una coppia, per scoprire affinità e differenze. Una ragazza di 26 anni e il suo fidanzato di 27 hanno deciso di sottoporvisi per "curiosità" e i risultati non sono stati quelli sperati.

A parlare è stato l'uomo della coppia. In un post anonimo pubblicato su Reddit, il 27enne ha ammesso che la sua ragazza lo ha lasciato nel momento stesso in cui il test del DNA ha rivelato alcuni segreti riguardo un suo antenato. Il suo racconto su Reddit inizia così: "Un mese fa, io e la mia ragazza abbiamo pensato che fosse divertente fare un test del DNA. Siamo andati sul sito Ancestry.com e abbiamo iniziato a indagare sul nostro albero genealogico. All'inizio era divertente, perché abbiamo scoperto un sacco di informazioni e per studiarle tutte ci è voluto del tempo. Poi, però, una cosa su un mio antenato ha portato la mia fidanzata a lasciarmi".

Coppia si lascia dopo il test del DNA: cosa è successo

Cosa è successo? "Abbiamo scoperto che un mio antenato era stato un famoso serial killer". A quel punto, entrambi si sono spaventati per quell'informazione e lui ha deciso di parlarne con i propri familiari. Questi gli hanno risposto di esserne al corrente, ma di aver fatto di tutto per dissociarsi da questo individuo. Per quanto disturbante, è una scoperta che ha portato in ultimo alla separazione dei due. "Lo scorso weekend la mia ex mi ha chiesto di parlare. Dopo una lunga discussione, ha annunciato di volermi lasciare. Per quanto abbia ammesso di amarmi, non riesce a convivere con il fatto che io abbia lo stesso sangue di un assassino seriale. Questo l'ha portata a guardarmi diversamente".

Per quanto discutibile, è una scelta di cui il ragazzo ha necessariamente dovuto prendere atto. A fine post, ha chiesto un consiglio agli utenti di Reddit su come provare a convincere la sua fidanzata a tornare con lui. I due commenti con più voti a favore, tuttavia, sono di contenuto quasi identico. Il primo sentenzia: "Se ti ha lasciato per colpa di un test del DNA, sappi che aveva già in mente di farlo e cercava una scusa". Il secondo è molto simile: "Due sono le cose: o cercava una scusa per lasciarti o è una persona totalmente stupida. In entrambi i casi, stai meglio senza di lei".

