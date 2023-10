Bolzano, dietro una vecchia auto compare il più inaspettato dei cartelli: cosa c'è scritto

A Bolzano, un automobilista ha lasciato un cartello davvero inaspettato sulla parte posteriore della sua macchina. Un messaggio che lascia poco al dubbio.

Bolzano è uno dei tre territori italiani con il numero più alto di automobili in rapporto alla popolazione. La città altoatesina, infatti, vanta oltre 800 veicoli ogni 1000 abitanti, dato inferiore solo a quello della Valle d'Aosta (spaventoso 1700) e di Trento (oltre 1200). I trentini, gli alto-atesini e i valdostani sono davvero così ricchi? Sicuramente c'entra il loro reddito, tra i più alti d'Italia, ma è altrettanto vero che moltissime persone residenti altrove immatricolano qui le loro auto per ottenere vantaggi fiscali e pagare meno l'assicurazione auto.

Le due province del Trentino Alto Adige sono in cima anche ad un'altra classifica: quella delle auto elettriche in rapporto alla popolazione. Per l'esattezza, Trento è prima, Firenze seconda e Bolzano terza. Si tratta comunque di percentuali che ballano tra il 3 e il 5%: quelle di Trento, ad esempio, sono il 5,4% del totale. Firenze supera di poco il 4%, mentre Bolzano a fine 2022 risultava ferma al 3,2%. Il resto d'Italia fa ancora peggio: dal quarto posto in poi troviamo Reggio Emilia a 1,3%, Milano idem, Roma 1,28% e Bologna all'1,09%. Male alcune grandi città del Nord: Torino si ferma a un misero 0,06%, Genova e Udine 0,05%.

Bolzano, il cartello surreale dietro la vecchia auto

Bolzano, dunque, è tra le prime città in Italia ad avviarsi verso quello che sembra il futuro, fatto di auto elettriche e ibride. In molti luoghi mancano le colonnine di ricarica e in generale gli automobilisti non le reputano affidabili, specie per i lunghi viaggi. Entro il 2035, tuttavia, dovrebbe arrivare una svolta vera e propria visto il probabile stop ai veicoli a benzina e diesel. Nel frattempo, una macchina che ha visto tempi migliori è stata parcheggiata in un angolo di Bolzano. Il proprietario ha incollato un cartello inaspettato sul parabrezza posteriore, invitando i ladri a prenderla. Proprio così.

"Macchina gratis, prendere pure". Come si vede, l'auto non ha la targa ed è probabilmente priva di assicurazione, revisione e quant'altro. Lasciarla così su una superficie che non è di asfalto è sbagliato: il proprietario dovrebbe provvedere alla rottamazione. In casi estremi, un carro attrezzi verrà a rimuoverla e a portarla allo scasso per conto del comune di Bolzano. Il cartello di invito ai ladri o ai vagabondi, però, è una vera e propria novità. Quante volte avete visto una macchina il cui proprietario invita gli altri a rubarla? Nella civilissima Bolzano succede anche questo.

