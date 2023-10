Trova una busta piena di soldi sotterrata, ma molti lo avvertono: "È pericoloso"

Trovare una busta strapiena di soldi è sempre una gioia, ma in certi casi sarebbe meglio lasciarla lì dov'è. Questo, almeno, è quanto sostengono i follower di un utente TikTok che ha scovato un piccolo tesoro sotto terra.

Talvolta basta trovare una banconota da 10 o 20€ per terra per iniziare (o finire) la giornata con il sorriso. In un'epoca in cui tutto (ma proprio tutto) gira intorno ai soldi, molti di noi hanno la sensazione che il portafogli non sia mai abbastanza pieno. Un tiktoker, Adrian Peru, ha trovato molto più di 20€, ma la scoperta ha diviso i suoi follower. Se alcuni si sono detti felici per lui, molti altri lo hanno avvertito che sarebbe quella somma ingente di denaro rappresentava, in qualche modo, un pericolo.

Tutto è iniziato pochi giorni fa, quando Adrian ha condiviso il video della sua scoperta straordinaria. Sotto quella che sembra una grata, il tiktoker ha trovato una busta. All'interno c'era una banconota e un libro oggettivamente stranissimo, con una banconota ad ogni pagina. In una ci sono perfino dei capelli umani. Non è finita qui: in un portafogli, erano contenuti dei foglietti scritti a mano con alcune cifre e varie indicazioni incomprensibili ai più. Per finire, c'è anche una confezione trasparente che contiene alcune pillole di non precisata natura.

La busta piena di soldi (e i potenziali guai)

Sotto il video, moltissimi utenti hanno segnalato un pericolo. In inglese, infatti, hanno scritto che sono "paper route money". "Money" vuol dire "soldi", mentre "paper route" è letteralmente la consegna dei giornali cartacei. In questo caso specifico, tuttavia, è una metafora: si tratta di consegna di droga e non di giornali. Quel tombino, probabilmente, è un nascondiglio per soldi guadagnati vendendo sostanze stupefacenti. Secondo alcuni, infatti, per evitare di dare nell'occhio, il cliente lascia dei soldi lì e poche ore dopo lo spacciatore porta la droga, prende i soldi e dà l'ok al consumatore per andare a ritirare la merce.

Dopo aver letto questo tipo di commenti, il ragazzo è tornato sul luogo ed ha rimesso tutto a posto. Ma non è certo finita qui: la polizia ha visto il video e lo ha interrogato a lungo, chiedendogli la posizione esatta del tombino tra le altre cose. Quando gli agenti si sono recati sul posto, tuttavia, hanno scoperto che la busta con i soldi era sparita. Il finale è da film di Hollywood: il ragazzo ha ricevuto una lettera anonima nella sua cassetta postale in cui veniva chiesto di restituire anche la banconota da 50 dollari mancante dalla busta. Per evitare ogni problema, l'ha incollata alla lettera in questione e l'ha rimessa al suo posto.

