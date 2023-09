Bolzano, anziano risolve in maniera geniale il problema dei posti a sedere sull'autobus

A Bolzano, una persona anziana ha risolto in maniera davvero geniale il problema dei posti a sedere sempre occupati sull'autobus. Possiamo dire che il vecchio detto del "Chi fa da sé fa per tre" sia sempre valido.

Bolzano ha un numero altissimo di auto rispetto alla popolazione. Nella provincia autonoma altoatesina, infatti, risultano oltre 860 macchine immatricolate ogni 1000 abitanti. Una cifra che è inferiore solo rispetto a quella della Valle d'Aosta (oltre 1700) e della vicina Trento (oltre 1200). Va detto che non tutte le auto immatricolate in questione circolano qui: molte persone che abitano altrove ma hanno parenti residenti a Bolzano, lo fanno per avere sconti sull'assicurazione. Come invertire il trend? Le autorità locali vogliono far sì che a Bozen ci siano sempre meno veicoli a quattro ruote.

Martin Vallazza ha fatto sapere che in Alto Adige sono stati investiti già oltre 700 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico e rendere la mobilità più sostenibile. In estrema sintesi, si vuole disincentivare l'uso delle auto, rafforzare il trasporto pubblico e promuovere forme di spostamento ecologiche, come biciclette, monopattini e mezzi a emissioni zero. Sicuramente Bolzano è una delle province d'Italia più efficienti da molti punti di vista e l'obiettivo di aumentare la mobilità sostenibile verrà sicuramente centrato, o quantomeno si otterranno miglioramenti concreti entro il 2035, anno in cui l'Unione Europea ha annunciato che verrà vietata l'immatricolazione dei veicoli a benzina e diesel.

Bolzano, il posto a sedere sull'autobus è assicurato

Dato che molte persone usano gli autobus per spostarsi, trovare un posto a sedere può essere difficile. Alcuni seggiolini sono riservati ad anziani e donne incinta, ma non è raro trovarli occupati da persone con nessuna di queste caratteristiche. Inoltre tanti passeggeri non si offrono per far sedere chi ha qualche anno in più rispetto a loro, come vorrebbe la buona educazione. Un anziano resdente a Bolzano ha trovato la soluzione super efficace per non rimanere mai - davvero - in piedi. Come segnala la pagina 'Welcome to Bolzano', ha fatto da sé, portandosi una sedia con sé:

Un vero e proprio genio dei tempi moderni. A dirla tutta, in altre città si sono verificate scene simili. Qualcuno, per avere maggiore comodità durante il cammino, si è portato una sedia pieghevole, sicuramente meno ingombrante di quella di legno che si vede in foto. Evidentemente il pensionato di Bolzano non ne ha di questo tipo a casa oppure non vuole rinunciare alla comodità della sua seggiola di legno. In entrambi i casi, ha risolto il problema che molti pendolari affrontano: non trovare mai un posto a sedere sull'autobus, così come sulle metropolitane o i tram.

