Bolzano, scene surreali per strada: "Guardate questo tipo come guida lo scooter"

Anche nella civilissima Bolzano si vedono scene surreali, di trasporti pericolosissimi con lo scooter. Nel comune di Salorno, qualcuno ha mischiato spregiudicatezza e genialità per portare a casa un oggetto ingombrante senza rinunciare alla comodità delle due ruote.

Bolzano è il terzo territorio italiano con il numero più alto di automobili immatricolate in rapporto alla popolazione. Al primo posto, infatti, troviamo la Valle d'Aosta, dove ci sono 1.700 veicoli immatricolati ogni 1.000 persone: un numero oggettivamente enorme. Altissima anche la cifra relativa alla provincia autonoma di Trento: qui ce ne sono 1.285 ogni 1.000. Al terzo posto troviamo la vicina Bolzano, dove il numero è di 871. Insomma, in Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige il numero di auto abbonda, ma quali sono i motivi?

Influisce sicuramente il fatto che si tratti di territori ricchi, ma c'è dell'altro. In primis in queste regioni ci sono vantaggi fiscali per le immatricolazioni e le assicurazioni costano molto di meno rispetto al resto d'Italia. Inoltre si tratta di territori prevalentemente montuosi, dove il trasporto pubblico è di buon livello, ma al contempo non riesce a coprire realmente tutti i comuni, soprattuto negli orari serali. Inevitabile, dunque, che quasi tutti gli adulti con patente di guida abbiano un mezzo di trasporto proprio. Oggi, da Bolzano, è arrivata una segnalazione oggettivamente esilarante, che riguarda uno scooter. Per via del clima, i mezzi a due ruote non sono comunissimi in questo angolo d'Italia, ma d'estate chi può li preferisce alle automobili.

Bolzano, lo scooterista è troppo incosciente?

Alcune scene, nelle regioni meridionali, sono più comuni rispetto al resto d'Italia. Quanti foto e video registrati a Napoli, Palermo e Reggio Calabria abbiamo visto, di persone che trasportano oggetti molto ingombranti sugli scooter? Per quanto siano rare, queste segnalazioni giungono anche dalla civilissima Bolzano. Per l'esattezza nel piccolo (circa 3100 abitanti) comune in provincia, Salorno, una persona a bordo di uno scooter è stata vista trasportare... una sedia con le rotelle! Una scena realmente surreale, visto che con la mano destra frenava e accelerava e, invitabilmente, con la sinistra manteneva la sedia.

Per quanto brevissimo, il video è eloquente. Ci si chiede quanti chilometri abbia percorso così. Chiaramente quanto si vede è una violazione del Codice della Strada: non si possono trasportare oggetti in scooter in questo modo. Come noto, tutto ciò che sporge al di fuori del portabagagli o qualsiasi parte del veicolo dev'essere segnalato con un cartello di pericolo. Trascinare lungo l'asfalto una sedia con le rotelle è pericoloso: cosa succede se il conducente perde il controllo e nel frattempo passa un'auto ad alta velocità? Insomma, spesso si fa dell'ironia su scene simili quando provengono dal Sud, ma anche dall'estremo Nord non mancano gli incivili.

