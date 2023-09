Cucciolo di elefante rimane intrappolato in piscina, la mamma prova a liberarlo in tutti i modi: come va a finire

Un cucciolo di elefante rischia grosso in una piscina. La madre interviene per salvarlo: ecco cosa fa e come finisce la vicenda

Gli elefanti sono tra gli animali più straordinari e affascinanti del regno animale, non solo per le loro dimensioni imponenti e le caratteristiche fisiche uniche, ma anche per il loro complesso comportamento sociale e cognitivo. In primis, sono creature altamente sociali e vivono in gruppi familiari noti come "greggi" o "branchi". Ogni branco è guidato da una femmina anziana chiamata "matriarca". La struttura sociale è basata sulla parentela e sulle relazioni gerarchiche. Questi legami sociali sono fondamentali per la sopravvivenza e la protezione delle risorse.

I pachidermi comunicano tra loro in modi complessi. Utilizzano una combinazione di vocalizzazioni, come rumori di tromba, ruggiti e suoni a bassa frequenza che possono viaggiare per lunghe distanze. Inoltre, usano gesti, posture del corpo e movimenti delle orecchie per 'parlare' con i propri simili. Gli elefanti sono anche noti per la loro eccezionale memoria a lungo termine. Possono ricordare luoghi, individui e situazioni per molti anni, il che è essenziale per la loro sopravvivenza in ambienti spesso mutevoli. D'altra parte, sono considerati tra gli animali più intelligenti del pianeta. Possono risolvere problemi complessi, imparare nuove abilità e mostrare un elevato grado di adattabilità al cambiamento. Sono stati osservati utilizzare strumenti, come rami, per scacciare insetti o scavare per l'acqua.

Gli elefanti sono noti per il loro comportamento territoriale quando si tratta di proteggere le risorse, come l'acqua e il cibo e possono diventare aggressivi per difendere il proprio branco o il proprio territorio. Mostrano una vasta gamma di emozioni, compresa la gioia, la tristezza, la rabbia e la compassione. Basti pensare che sono noti per il loro lutto: ci sono pachidermi che piangono i membri del branco deceduti. In effetti, la famiglia è essenziale per loro, come dimostra il comportamento delle mamme con i loro cuccioli, di cui è esempio lampante il video oggi proposto.

Cucciolo di elefante in pericolo, la mamma prova a farlo uscire dalla piscina: ecco come

Insomma, gli elefanti sono straordinari non solo per la loro fisicità ma anche per il loro complesso comportamento sociale e cognitivo. La comunicazione sofisticata e la loro capacità di apprendimento e adattamento li rendono tra le creature più affascinanti del regno animale. Importante spendere qualche parola in più in merito ai loro legami affettivi. La relazione tra le madri elefante e i loro cuccioli è intensa e duratura. Le madri si prendono cura dei loro piccoli per molti anni, insegnando loro abilità sociali e di sopravvivenza. Questo comportamento è fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei giovani di questa specie.

Proprio per il loro essere così protettive nei confronti dei loro cuccioli, le madri sarebbero disposte a tutto. Come si vede da questo video - pubblicato da @fli280 su TikTok, un cucciolo di elefante è rimasto intrappolato in una piscina e non riesce a uscirne. La mamma non si perde d'animo e con le sue zanne distrugge la struttura. Nonostante impieghi un bel po' di colpi non demorde e alla fine riesce a salvare il suo bambino.

