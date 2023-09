Emilia-Romagna, prendono due menù completi di terra e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino del ristorante a Rimini"

Emilia-Romagna, in due mangiano un menù completo di terra e mostrano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso

Rimini, situata lungo la costa dell'Emilia-Romagna, è una destinazione italiana che offre molto più di sole e mare. La città è anche famosa per la sua ricca tradizione culinaria, che riflette la cucina della regione che la ospita, una delle più celebrate d'Italia in termini di gastronomia. La piadina romagnola è uno dei piatti più iconici qui. Si tratta di un sottile panino piatto preparato con farina, acqua, strutto e sale, cotto su una piastra. Essa può essere farcita con una varietà di ingredienti, tra cui prosciutto crudo, formaggio squacquerone, rucola e pomodori. È un cibo di strada amato dai locali e dai turisti.

L'Emilia-Romagna è rinomata anche per la sua pasta fresca fatta in casa. A Rimini, si possono gustare piatti deliziosi come tagliatelle, lasagne, ravioli e tortellini preparati con pasta all'uovo e conditi con sughi ricchi a base di carne o formaggio. Data la sua posizione sulla costa, poi, Rimini è famosa per i suoi frutti di mare freschi. I ristoranti locali offrono una vasta gamma di piatti a base di pesce, tra cui capesante, calamari, vongole e gamberi, spesso preparati con semplicità per esaltarne il sapore naturale. La regione, tuttavia, è pure conosciuta per i suoi piatti a base di carne, e la città protagonista di quest'articolo non fa eccezione. Si possono gustare specialità come cotoletta alla bolognese (una variante della cotoletta milanese) e braciola di maiale.

Non manca, poi, una vasta gamma di formaggi, tra cui il parmigiano-reggiano e il pecorino romagnolo. Questi sono spesso serviti come antipasto o utilizzati per condire i piatti di pasta. Per accompagnare i propri pasti, Rimini offre una selezione di vini locali, tra cui il Sangiovese, rosso robusto e fruttato, prodotto in tutta la regione. Come dolce, è impossibile per chi si reca in Emilia-Romagna non gustare delizie locali come la piada dolce, una variante dolce della piadina, o il castagnaccio, una torta a base di castagne. Inoltre, le gelaterie locali offrono una vasta gamma di gusti di gelato artigianale. Ma quanto costa mangiare bene in queste zone?

Emilia-Romagna, al ristorante a Rimini in due spendono...

Le attrazioni culinarie di Rimini riflettono la ricca tradizione gastronomica dell'Emilia-Romagna. I piatti freschi, i sapori autentici e l'attenzione per gli ingredienti di alta qualità rendono la cucina locale un'esperienza culinaria indimenticabile. Che si voglia gustare la semplice delizia di una piadina romagnola o esplorare piatti più complessi della cucina locale, la città in questione ha qualcosa da offrire a tutti gli amanti del cibo. Ma a che prezzo? Ovviamente tutto dipende da cosa si mangia e dove.

Ad esempio, su Facebook è apparso uno scontrino che segna, per due, una spesa complessiva di 54 euro, ovvero 27 euro a persona. L'ordine, per ogni commensale è stato composto da antipasti vari, tris di zuppe, un primo, una grigliata mista di carne, patate, insalata, dolci, caffè, ammazzacaffè, acqua, vino e piada a volontà per accompagnare il tutto.

LEGGI ANCHE: Cucciolo di elefante rimane intrappolato in piscina, la mamma prova a liberarlo in tutti i modi: come va a finire