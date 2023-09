Illude i gabbiani con del cibo, poi lo scherzo finisce in maniera inaspettata

Alzi la mano chi ama i gabbiani. Un tiktoker ha fatto uno scherzo a uno stormo di questi volatili, illudendoli con del cibo. Uno di loro, in particolare, saltava ogni volta che vedeva avvicinarsi lo snack. Lo scherzo è finito in maniera inaspettata.

Molte persone disprezzano i gabbiani per diversi motivi. In primis c'entra il fatto che sono rumorosi e anche che, seppur raramente, possano attaccare gli esseri umani o rubare loro il cibo. Al di fuori dei pregiudizi, i gabbiani sono affascinanti uccelli marini, noti per la loro grazia in aria e la spiccata capacità di pescare cibo dal mare. Un'altra loro caratteristica è quella di essere animali socievoli, che tendono a riunirsi in grandi gruppi sulle spiagge o sui moli, per condividere il cibo o comunicare tra loro attraverso gli iconici richiami vocali.

Si cibano prevalentemente di pesci, molluschi, ma anche di rifiuti organici trovati in mare, come scarti di cibo lasciati dagli umani. Spesso li si vede seguire con insistenza le barche da pesca, nella speranza di ottenere cibo facile dagli esseri umani o di rubare qualche pesce dalle reti. Per quanto talvolta disturbino gli esseri umani e spesso facciano i propri bisogni dove capita, hanno paradossalmente anche un ruolo di pulizia. Oltre a controllare la popolazione di pesci, spesso puliscono spiagge e mari da rifiuti abbandonati e la loro assenza, a lungo andare, si noterebbe.

Lo scherzo ai gabbiani finisce in maniera inaspettata

Nonostante il loro ruolo di 'spazzini' dell'ecosistema costiero, i gabbiani rimangono una specie di volatili poco apprezzata dagli esseri umani. Non a caso, un tiktoker ha fatto uno scherzo a un gruppo di loro. Mentre era con amici, intenti a mangiare qualcosa stesi comodamente in spiaggia, ha fatto finta di voler condividere il cibo con i pennuti. Uno, in particolare, per tre volte ha creduto che stesse per ricevere uno snack gratuito ed ha fatto un piccolo salto, pronto per spiccare il volo e mangiare da solo quel boccone. Come sarà andata a finire?

@charliechan187 Hahahahhahaha if they gonna harass us for the chips we might as well have fun with em 😂 ffypbbeachvibessseagullvviralccharliechan187h#havingfun ♬ original sound - Charliechan187

Alla fine - sorpresa! - proprio il gabbiano che era stato 'illuso' più volte ha avuto la patatina! Il gruppo di ragazzi ride di gusto ai suoi balzelli e al fatto che si sia fidato ben ben tre volte dell'essere umano. "Se dobbiamo mangiare le patatine sentendoci osservati, almeno ci divertiamo un po'!", ha scritto l'autore del video, quasi a giustificarsi. Inoltre nei commenti giustifica il regalo così: "Non si è mai arreso, se lo merita". Per fortuna quasi nessuno ha parlato di "maltrattamento" e "crudeltà". Nessun gabbiano è stato ferito per realizzare questo video. Nessuno, infine, è tenuto a cibarli, dal momento che da secoli si procurano da soli il cibo.

