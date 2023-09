Puglia, va alla braceria a Sammichele di Bari e mostra lo scontrino: "Qualcuno storcerà il naso, ma..."

Puglia, va in una braceria di Sammichele di Bari e pubblica lo scontrino: ecco quanto ha speso e perché qualcuno potrebbe storcere il naso

Sammichele di Bari, un incantevole comune situato in Puglia, è una destinazione che offre una ricca esperienza culinaria intrisa di tradizione e autenticità. La cucina regionale è rinomata in tutto il mondo per i suoi sapori robusti e genuini, e la città protagonista di quest'articolo non fa eccezione. Uno dei piatti qui è il panzerotto, una sorta di mezzaluna di pasta ripiena di ingredienti deliziosi come pomodoro, mozzarella, olive, e spesso prosciutto o salame. Queste delizie fritte sono croccanti all'esterno e morbide e saporite all'interno, una vera prelibatezza.

La focaccia barese è una specialità della zona che non si può perdere. Si tratta di un pane piatto condito con pomodoro, origano, olio d'oliva e sale. Si può gustare come spuntino o come accompagnamento a vari piatti. Anche la pasta è una componente essenziale della cucina pugliese, soprattutto le orecchiette. Il loro nome significa "piccole orecchie" a causa della loro forma distintiva. Sono spesso servite con sughi ricchi a base di verdure e carne o con le cime di rapa. La burrata è, invece, un formaggio fresco tipico della Puglia ed è noto per la sua consistenza cremosa. È molte volte portato in tavola con pomodori maturi e basilico, condito con olio d'oliva extra vergine.

La Puglia è famosa pure per il suo vino e il suo olio d'oliva. Si possono accompagnare i propri pasti con vini locali come il Primitivo o l'Aglianico, e immergersi nei sapori dell'olio d'oliva extravergine. Per chi ama i dolci, il pasticciotto è una vera delizia. Si tratta di un dolce ripieno di crema pasticciera, spesso aromatizzato con vaniglia o scorza di limone, racchiuso in una crosta friabile. Ovviamente, date le sue coste affacciate sul Mar Adriatico, Sammichele di Bari offre una vasta gamma di frutti di mare freschi. Si possono gustare piatti come riso alle cozze, spaghetti con vongole e pesce alla griglia, preparati con ingredienti locali di prima qualità. Questo non significa che non si possa mangiare dell'ottima carne, come testimonia la presenza di ristoranti e bracerie apposite. Ma quanto si spende qui?

Puglia, a Sammichele di Bari spunta lo scontrino per mangiare carne: a quanto ammonta la spesa

Le attrazioni culinarie a Sammichele di Bari offrono un'esperienza gustosa e autentica della cucina pugliese. I piatti freschi e i sapori genuini riflettono la ricca tradizione gastronomica della regione, ma non mancano - come anticipato - locali in cui mangiare dell'ottima carne. Quanto si spende in queste circostanze? Dipende tutto dalla location e dal cibo offerto, come per ogni città.

Ad esempio, su Facebook è apparso lo scontrino di una cena a base di carne per due persone. Anzi, ad essere più precisi ne sono apparsi due, per lo stesso locale. Uno segna il cibo, carne arrosto. L'altro segna le bevande (vino e acqua) e il coperto. Se il primo riporta il prezzo di 29 euro, il secondo uno - più modico - di 7. In totale, gli ospiti, per mangiare una bella grigliata di carne composta da due tagliate, due tipiche "zampine" di Sammichele (salsicce sottili avvolte a spirale), quattro bombette (involtini con carne, pancetta, formaggio e aromi) e sei "gnumirèdd" (involtini di interiora) hanno speso 36 euro.

"Qualcuno storcerà il naso per i piatti di plastica e le panche senza spalliera, ma in questo tipo di locali fanno parte del colore", replica l'utente che mostra la ricevuta, prevenendo eventuali risposte di 'hater'.

LEGGI ANCHE: Emilia-Romagna, prendono due menù completi di terra e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino del ristorante a Rimini"