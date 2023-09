Bari, a Conversano spunta l'avviso di passo parrabile più artigianale di sempre

A Conversano, in provincia di Bari, il proprietario di un garage ha chiesto agli automobilisti di non parcheggiare nei pressi dell'abitazione. Come avrà fatto? Con un regolare cartello stradale di 'Passo carabile'? Non proprio...

Il Codice della Strada regolamenta il passo carrabile agli articoli 3 e 22. Cos'è, di fatto, un passo carrabile? In parole povere, è lo sbocco di un'area privata in un'area di uso pubblico. In corrispondenza di esso, è vietata la sosta di tutti i veicoli (compreso quello del titolare!), mentre è consentita per pochi minuti quella per carico e scarico di merci. Dev'essere sempre e comunque segnalato con un apposito cartello, che contenga la denominazione del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, il numero di quest'ultima, il segnale di divieto di sosta e la scritta 'passo carrabile'. Se manca anche solo uno di questi requisiti, per la legge italiana si viene multati con una sanzione che va dai 42 ai 173€.

Come si fa a ottenerlo? A richiederlo dev'essere il proprietario dell'area privata cui si accede attraverso il passo. Se si tratta di un condominio, sarà l'amministratore a occuparsene. La richiesta va fatta al comune, tramite gli appositi moduli e ha una validità di 29 anni. Non esiste un importo standard a livello nazionale: tutto dipende dall'area geografica, la superficie del passo e la tariffa di base del comune di appartenenza. Per chi parcheggia nei pressi di un passo carrabile, le multe sono le stesse di quelle relativa al divieto di sosta: da 25 a 100€ per ciclomotori e da 42 a 173€ per veicoli a quattro ruote. La differenza sostanziale con i parcheggi stradali è che, quasi sempre, oltre alla multa si procede anche alla rimozione forzata del veicolo.

Bari, il passo carrabile... fatto a mano

Spesso, in giro per l'Italia, si notano cartelli diversi da quello standard per segnalare un passo carrabile. A volte sono fatti 'a mano' senza l'autorizzazione del comune, forse perché temporanei, forse perché non si vogliono compilare i moduli e pagare il canone per i 29 anni. Una segnalazione del genere è arrivata dalla provincia di Bari, per l'esattezza Conversano. Qui il proprietario di un garage ha scelto un metodo esteticamente orrendo per segnalare agli automobilisti che lì non si può parcheggiare:

La nostra speranza è che i proprietari della palazzina in provincia di Bari abbiano in programma dei lavori di ritinteggiatura nei brevissimo termine. Si può davvero segnalare in questo modo un passo carrabile? Con la vernice spray? I più attenti avranno notato un dettaglio diabolico: 'pa' e 'ssaggio' sono scritte in due colori diversi - evidentemente la bomboletta verde si è esaurita a metà lavoro. Forse era un segnale divino che quella era una cattiva idea dal punto di vista estetico.

